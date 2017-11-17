Бактерія менінгококу «любить» тепло і вологу

Менінгіт – це запалення оболонок головного або спинного мозку людини бактеріального, вірусного або грибкового походження. Тяжкі випадки захворювання можуть призвести до інвалідизації чи навіть смертності. А для дітей менінгіт небезпечний затримкою психічного і фізичного розвитку.
Ця хвороба не дає часу на роздуми – може вбити за лічені хвилини. До речі, 70% усіх хворих - діти до 5 років, а дорослі, маючи активнішу імунну систему, у більшості випадків переносять її у вигляді безсимптомного носійства, яке триває до 7 днів, або ж менінгококового менінгіту, тобто у вигляді нежитю, болю у горлі, температури. Якщо організм слабкий, збудник може потрапити у кров, легені, бронхи, оболонки спинного мозку. Може проявитися гемораргічним шкірним висипом у вигляді дрібних точок, зірочок і аж до великих плям (вони скупчуються або на задній поверхні стегон, або на сідницях). Побачивши їх, негайно їдьте до лікарні, бо ситуація може скінчитися дуже погано.
Слідкуйте за температурою тіла, головним болем, станом кишківника і шлунка. Бо висока температура, блювота, розлади кишково-шлункового тракту – дуже небезпечні. При появі таких симптомів хворого треба негайно госпіталізувати у лікарню, адже лік йде навіть не на дні, а на години, хвилини! Відомі такі випадки, коли здорова з виду дитина зранку пішла у дитсадок, а надвечір – померла. Менінгококовий менінгіт протікає блискавично! А тому фактор часу – вирішальний для подальшого здоров’я і життя людини.
Знайте: профілактикою менінгіту є щеплення (робити їх можна дітям з 1,5 року та з 2 років – у залежності від виду вакцин). Але купувати вакцину треба самотужки, бо таке щеплення не входить до календаря обов’язкових щеплень в Україні.
До речі, з 2000 року у таких високорозвинених країнах, як Австрія, Англія, Німеччина та Америка вакцинацію проти менінгіту внесено до календаря обов’язкових щеплень.
Катерина ЦУПРИК, лікар-педіатр
Ця хвороба не дає часу на роздуми – може вбити за лічені хвилини. До речі, 70% усіх хворих - діти до 5 років, а дорослі, маючи активнішу імунну систему, у більшості випадків переносять її у вигляді безсимптомного носійства, яке триває до 7 днів, або ж менінгококового менінгіту, тобто у вигляді нежитю, болю у горлі, температури. Якщо організм слабкий, збудник може потрапити у кров, легені, бронхи, оболонки спинного мозку. Може проявитися гемораргічним шкірним висипом у вигляді дрібних точок, зірочок і аж до великих плям (вони скупчуються або на задній поверхні стегон, або на сідницях). Побачивши їх, негайно їдьте до лікарні, бо ситуація може скінчитися дуже погано.
Слідкуйте за температурою тіла, головним болем, станом кишківника і шлунка. Бо висока температура, блювота, розлади кишково-шлункового тракту – дуже небезпечні. При появі таких симптомів хворого треба негайно госпіталізувати у лікарню, адже лік йде навіть не на дні, а на години, хвилини! Відомі такі випадки, коли здорова з виду дитина зранку пішла у дитсадок, а надвечір – померла. Менінгококовий менінгіт протікає блискавично! А тому фактор часу – вирішальний для подальшого здоров’я і життя людини.
Знайте: профілактикою менінгіту є щеплення (робити їх можна дітям з 1,5 року та з 2 років – у залежності від виду вакцин). Але купувати вакцину треба самотужки, бо таке щеплення не входить до календаря обов’язкових щеплень в Україні.
До речі, з 2000 року у таких високорозвинених країнах, як Австрія, Англія, Німеччина та Америка вакцинацію проти менінгіту внесено до календаря обов’язкових щеплень.
Катерина ЦУПРИК, лікар-педіатр
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