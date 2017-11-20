Бути механізатором – висока честь

Хто найголовніша людина на селі? Головний – той, хто вирощує хліб, оре безкрайнє поле, сіє зерна в землю, а восени збирає колосся, налите стиглим зерном. Мова йде саме про сільських механізаторів, приміром, тихоновицьких – Віталія М’ятенка, Валерія Клименка, головного інженера СВК «Райдуга» Віктора Дранченка й Леоніда Авраменка.
Обрали свою професію вони свідомо, по душі і за бажанням. Для них вона – висока честь, адже, як вважають, нема нічого щасливішого бачити рідну землю красивою і обробленою, відчувати спокійний стукіт її серця, розпізнавати настрій, таємниці. Адже у землі – свої закони. І вона, немов живий організм, може хворіти, страждати від спеки і злив, мати свій непростий характер. Директор кооперативу Анатолій Ігнатенко зазначив: «Могутня техніка, довірена в «Райдузі» цим роботящим чоловікам, жодної борозни не пропустила, жодної насінинки, котру треба було внести під майбутній врожай. Маючи неабияке терпіння, знання, досвід і талант, ці механізатори свій робочий час ніколи не вимірювали ні світловим днем, ні втомою, ні навіть зарплатами. Для них домінантою завше слугувало поле, зачароване золотими хвилями, ні з чим незрівнянним подихом, з піснею жайворонка, найціннішим, що є у кожній країні - хлібом!»
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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