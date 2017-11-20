Що буде на площі Сновська?

Взятися за цю статтю спонукали обговорення серед мешканців Сновщини як у живому спілкуванні, так і через соцмережі теми: що буде у нас на площі і чому роботи проводять саме зараз – в осінню погоду? Щоб розповісти докладно і на основі документів, ми звернулися до першоджерела - міської ради.
Аукціон
Проект на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м.Сновськ (куди входить і безпосередньо площа) на замовлення міської ради був виготовлений на початку року фірмою «Еталон-буд». Він пройшов всі перевірки, відповідно до законодавства, і в серпні був виставлений на публічному сайт PROZORRO, через який нині проводяться всі закупівлі та пошук виконавців робіт за проектами. (Нагадаємо, що за українським законодавством без
PROZORRO органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть закуповувати товари, якщо їх вартість перевищує 200 тис. грн, або визначати виконавця робіт, сума яких вища за 1,5 млн грн). За 15 відведених днів жодних пропозицій так і не надійшло від фірм, які б погодилися відремонтувати дорожнє покриття у Сновську. Тож за умовами аукціону довелося перерахувати бюджет проекту.
У вересні міська рада повторно виставляє на аукціон проект з капремонту вул. Залізничної. Звертається лише одна особа. Але за умовами PROZORRO свої пропозиції мають подати не менше як два учасники, інакше – торги вважаються такими, що не відбулися.
Після цього міська рада втретє в жовтні виставляє свій проект вартістю робіт 4,9 млн грн на аукціон і знову отримує лише одну пропозицію. Робити ремонт на площі необхідно, бо асфальт не витримує ніякої критики, та й за проектну документацію кошти міськрада вже проплатила, тож на сесію міськради виноситься питання: провести переговори з останнім претендентом на виконання робіт з капітального ремонту по вул. ЗалізничНій. Це ФОП Барсегян З.Х. і роботи він планує виконати за 4,778 млн. грн. Депутати своїм голосуванням дозволяють його фірмі ремонтувати асфальтове покриття на площі та вулиці Залізничній у Сновську. Укладається договір з підрядною організацією (тобто з ФОП Барсегян З.Х., який сам наймає працівників і керує ними) і з листопада розпочалися роботи. Звичайно, погодні умови пізньої осені не дуже сприяють ремонту, але гроші, виділені на проект з бюджету в рамках соціально-економічного розвитку, необхідно максимально використати, бо нема стовідсоткової впевненості, що вони переходять на наступний рік, а не повертаються в держбюджет. Хіба окремим рішенням дозволить Верховна Рада їх залишити. От і спостерігаємо ми, любі українці, вже кілька років підряд, як швидкісними темпами кладеться в калюжі та на сніг гарячий асфальт по всій країні, а змінити це ніхто не береться.
Роботи на площі
Тепер про самі роботи у Сновську. Громадськість справедливо вимагає, що варто було оприлюднити, що буде зроблено у рамках проекту, як це роблять в інших населених пунктах.
Отже, за проектом передбачено лише ремонт дорожнього покриття частини вулиці й площі та облаштування клумби у вигляді вічно-зеленої альпійської гірки. Тротуари в цю вартість не входять. І як повідомив міський голова Олександр Медведьов, ремонтувати їх будуть, але в наступному році за кошти міської ради. Розпочалися роботи зі встановлення бордюрів навколо площі, далі технікою зняли асфальт на місці майбутньої клумби. Під ним лежав пласт бруківки з червоного каміння. Найбільше обурення серед місцевого населення викликало те, коли на площу привезли піноблоки і почали їх викладати колом у мокру землю на минулих вихідних. Звичайно, міськрада теж не могла не зреагувати на таку роботу підрядника і направила звернення до технагляду з претензіями до виконавця. В проект були внесені зміни. Бордюр навколо майбутньої клумби з піноблоків розібрали й вивезли, а на їх місце у вівторок привезли бетонні блоки. Їх встановили, як основу навколо клумби, потім зроблять потяжку, накриються зверху декоративними бетонними козирками, а в центр завезуть землю і посадять рослини. До речі, головний бухгалтер міськради Світлана Виблова уточнила, що за роботи підряднику ФОП Барсегян З.Х. на сьогоднішній день не перераховано ні копійки бюджетних коштів - вони все роблять за свій рахунок і своїми матеріалами відповідно до договору. Розрахуватися з ними попередньо планується на кінець року, при цьому вартість робіт по проекту змінюватися не буде.
Чи передбачена проектом автостоянка
Як повідомили нам у міськраді, площу заасфальтують і нанесуть на ній дорожню розмітку. Саме розміткою і буде виокремлена стоянка для автомобілів.
Вулиці Лермонтова, Пушкіна, Богдана Хмельницького, Попудренка…
На капітальний ремонт у місті по вул. Пушкіна використано 1,15 млн грн, Короленка – 679 тис. грн, Лермонтова – 1,3 млн грн. На поточні ремонти вул. 30 років Перемоги у Сновську, Рогізках та Кучинівці витрачено по 199 тис. грн у цьому році. Цей перелік можна продовжити, бо було ще й вуличне освітлення, й заміна вікон тощо. Громадськість же активно обговорює, а чому ж на частині вулиці Лермонтова асфальт поклали, а там де грязюка – ні. А чому вул. Попудренка, Богдана Хмельницького, Доватора, Максименка та інші досі не заасфальтовані?
Відповідь надав заступник міського голови Сергій Силенок.
- Справа в тому, що проекти на ремонт вулиць, які в цьому році заасфальтували, були виготовлені кілька років тому. За документацію були проплачені державні кошти, а самі проекти затверджені Постановою Кабміну і внесені до реєстру. Не реалізувалися вони раніше, бо не було коштів. У цьому році гроші на їх виділили і асфальт зробили. Якщо б ми відмовилися від цих проектів і почали робити нові, нам необхідно було б обґрунтувати, чому ми так нерозумно витрачаємо бюджетні кошти: платимо замовнику за виготовлення проекту, а потім не реалізуємо його і виготовляємо інший.
Від мешканців Сновська є вже багато пропозицій щодо ремонту доріг. Як запевнив Олександр Медведьов: всі звернення на контролі, за наявності коштів будимо поступово робити проекти і втілювати їх в життя. Не все й одразу. Приміром, щоб зробити дорогу з твердим покриттям по вул. Попудренка, спочатку варто прокласти там водогін, а не руйнувати потім асфальт.
Авто для міськради
У час Інтернету та стрімкого розвитку нових технологій новини до людей доходять блискавично. Не встигла міськрада розмістити свою пропозицію на сайт PROZORRO щодо купівлі легковика марки «Renault Duster» або еквівалент йому, як громадськість почала засуджувати цей крок влади, навіть не знаючи, куди використають авто. Справа в тому, що гроші на його придбання виділені за сприяння народного депутата Анатолія Євлахова трьом ОТГ Чернігівщини (по 385 тис. грн), в тому числі і нашій. Автомобілі купуватимуться виключно на потреби первинної ланки медицини. В нашому районі його передадуть комунальній установі «Сновський центр первинної медико-санітарної допомоги» для обслуговування сільського населення громади.
Про ларьок біля Будинку культури
Нещодавно новий ларьок з’явився поблизу Будинку культури, і ця подія викликала хвилю обговорень. Здається, у нас що не зроби, то все погано. Краще хай нічого не робиться. От уже й менталітет у сновчан!
Так от, щодо нового ларька. Ідея у мешканця міста, який, проживши в Києві, повернувся в рідний Сновськ, дуже хороша – створити безалкогольну зону відпочинку для дітей і дорослих, бо в райцентрі такого місця нема. Планує продавати молочні коктейлі, соки, чай, тістечка, гарячу випічку тощо.
- Влітку, - як каже підприємець, - хочу поряд з Будинком культури створити дитячий майданчик з активними розвагами (ролики, скейти тощо), зелену зону відпочинку на траві, обрамити все клумбами, встановити літню терасу, лавочки. Я третій рік живу в Сновську, а посидіти без пива, сигарет і горілки у нас нема де.
- Чому саме тут вирішили це все облаштувати? – запитуємо.
- Справа в тому, що дозвіл на втілення моєї ідеї в гідропарку чи в міському парку мені не надали. Дякуючи начальнику відділу культури і туризму Наталії Добненко, яка підтримала мене, я отримав в оренду територію біля Будинку культури.
До речі, після демонтажу пам’ятника Леніну (його зберігають на території ПрАТ «Комунальник» і планують продати, а кошти використати на потреби громади) давно думали якось переобладнати місце, де він знаходився. Та поки що ніхто ніяких ідей так і не запропонував. Можливо, саме дитячий майданчик в центрі - дійсно доречний. Єдине, що не влаштовує громадськість – темний колір ларька на фоні світлого закладу культури.
- Так, я вже сам це зрозумів, його перефарбуємо, - каже власник. – Аби ідею мою не знищили. Я ж платитиму податки в місцевий бюджет, створю нове робоче місце, вже закуплено італійське обладнання для приготування їжі і зберігання продуктів. Під Новий рік планую прикрасити новорічними гірляндами все навколо ларька.
Корюківка та Городня в плані змін більш прогресивніші. Тож варто підтримати таких підприємців й інших ініціативних людей, які вболівають за Сновщину, і наша ОТГ сміливо випередить сусідів.
Наостанок
Завершити цю публікацію хочу словами Олександра, одного з дописувачів на Фейсбуці у групі «Сновськ – моє рідне місто»: «Дорогі коментатори! Хочу поставити вам одне запитання: а чим ви особисто допомогли нашому місту, щоб воно стало кращим? Якби кожен з нас зробив хоч одну маленьку справу для Сновська, це було б набагато ліпше, ніж всі коментарі та плітки».
Проект на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м.Сновськ (куди входить і безпосередньо площа) на замовлення міської ради був виготовлений на початку року фірмою «Еталон-буд». Він пройшов всі перевірки, відповідно до законодавства, і в серпні був виставлений на публічному сайт PROZORRO, через який нині проводяться всі закупівлі та пошук виконавців робіт за проектами. (Нагадаємо, що за українським законодавством без
PROZORRO органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть закуповувати товари, якщо їх вартість перевищує 200 тис. грн, або визначати виконавця робіт, сума яких вища за 1,5 млн грн). За 15 відведених днів жодних пропозицій так і не надійшло від фірм, які б погодилися відремонтувати дорожнє покриття у Сновську. Тож за умовами аукціону довелося перерахувати бюджет проекту.
У вересні міська рада повторно виставляє на аукціон проект з капремонту вул. Залізничної. Звертається лише одна особа. Але за умовами PROZORRO свої пропозиції мають подати не менше як два учасники, інакше – торги вважаються такими, що не відбулися.
Після цього міська рада втретє в жовтні виставляє свій проект вартістю робіт 4,9 млн грн на аукціон і знову отримує лише одну пропозицію. Робити ремонт на площі необхідно, бо асфальт не витримує ніякої критики, та й за проектну документацію кошти міськрада вже проплатила, тож на сесію міськради виноситься питання: провести переговори з останнім претендентом на виконання робіт з капітального ремонту по вул. ЗалізничНій. Це ФОП Барсегян З.Х. і роботи він планує виконати за 4,778 млн. грн. Депутати своїм голосуванням дозволяють його фірмі ремонтувати асфальтове покриття на площі та вулиці Залізничній у Сновську. Укладається договір з підрядною організацією (тобто з ФОП Барсегян З.Х., який сам наймає працівників і керує ними) і з листопада розпочалися роботи. Звичайно, погодні умови пізньої осені не дуже сприяють ремонту, але гроші, виділені на проект з бюджету в рамках соціально-економічного розвитку, необхідно максимально використати, бо нема стовідсоткової впевненості, що вони переходять на наступний рік, а не повертаються в держбюджет. Хіба окремим рішенням дозволить Верховна Рада їх залишити. От і спостерігаємо ми, любі українці, вже кілька років підряд, як швидкісними темпами кладеться в калюжі та на сніг гарячий асфальт по всій країні, а змінити це ніхто не береться.
Роботи на площі
Тепер про самі роботи у Сновську. Громадськість справедливо вимагає, що варто було оприлюднити, що буде зроблено у рамках проекту, як це роблять в інших населених пунктах.
Отже, за проектом передбачено лише ремонт дорожнього покриття частини вулиці й площі та облаштування клумби у вигляді вічно-зеленої альпійської гірки. Тротуари в цю вартість не входять. І як повідомив міський голова Олександр Медведьов, ремонтувати їх будуть, але в наступному році за кошти міської ради. Розпочалися роботи зі встановлення бордюрів навколо площі, далі технікою зняли асфальт на місці майбутньої клумби. Під ним лежав пласт бруківки з червоного каміння. Найбільше обурення серед місцевого населення викликало те, коли на площу привезли піноблоки і почали їх викладати колом у мокру землю на минулих вихідних. Звичайно, міськрада теж не могла не зреагувати на таку роботу підрядника і направила звернення до технагляду з претензіями до виконавця. В проект були внесені зміни. Бордюр навколо майбутньої клумби з піноблоків розібрали й вивезли, а на їх місце у вівторок привезли бетонні блоки. Їх встановили, як основу навколо клумби, потім зроблять потяжку, накриються зверху декоративними бетонними козирками, а в центр завезуть землю і посадять рослини. До речі, головний бухгалтер міськради Світлана Виблова уточнила, що за роботи підряднику ФОП Барсегян З.Х. на сьогоднішній день не перераховано ні копійки бюджетних коштів - вони все роблять за свій рахунок і своїми матеріалами відповідно до договору. Розрахуватися з ними попередньо планується на кінець року, при цьому вартість робіт по проекту змінюватися не буде.
Чи передбачена проектом автостоянка
Як повідомили нам у міськраді, площу заасфальтують і нанесуть на ній дорожню розмітку. Саме розміткою і буде виокремлена стоянка для автомобілів.
Вулиці Лермонтова, Пушкіна, Богдана Хмельницького, Попудренка…
На капітальний ремонт у місті по вул. Пушкіна використано 1,15 млн грн, Короленка – 679 тис. грн, Лермонтова – 1,3 млн грн. На поточні ремонти вул. 30 років Перемоги у Сновську, Рогізках та Кучинівці витрачено по 199 тис. грн у цьому році. Цей перелік можна продовжити, бо було ще й вуличне освітлення, й заміна вікон тощо. Громадськість же активно обговорює, а чому ж на частині вулиці Лермонтова асфальт поклали, а там де грязюка – ні. А чому вул. Попудренка, Богдана Хмельницького, Доватора, Максименка та інші досі не заасфальтовані?
Відповідь надав заступник міського голови Сергій Силенок.
- Справа в тому, що проекти на ремонт вулиць, які в цьому році заасфальтували, були виготовлені кілька років тому. За документацію були проплачені державні кошти, а самі проекти затверджені Постановою Кабміну і внесені до реєстру. Не реалізувалися вони раніше, бо не було коштів. У цьому році гроші на їх виділили і асфальт зробили. Якщо б ми відмовилися від цих проектів і почали робити нові, нам необхідно було б обґрунтувати, чому ми так нерозумно витрачаємо бюджетні кошти: платимо замовнику за виготовлення проекту, а потім не реалізуємо його і виготовляємо інший.
Від мешканців Сновська є вже багато пропозицій щодо ремонту доріг. Як запевнив Олександр Медведьов: всі звернення на контролі, за наявності коштів будимо поступово робити проекти і втілювати їх в життя. Не все й одразу. Приміром, щоб зробити дорогу з твердим покриттям по вул. Попудренка, спочатку варто прокласти там водогін, а не руйнувати потім асфальт.
Авто для міськради
У час Інтернету та стрімкого розвитку нових технологій новини до людей доходять блискавично. Не встигла міськрада розмістити свою пропозицію на сайт PROZORRO щодо купівлі легковика марки «Renault Duster» або еквівалент йому, як громадськість почала засуджувати цей крок влади, навіть не знаючи, куди використають авто. Справа в тому, що гроші на його придбання виділені за сприяння народного депутата Анатолія Євлахова трьом ОТГ Чернігівщини (по 385 тис. грн), в тому числі і нашій. Автомобілі купуватимуться виключно на потреби первинної ланки медицини. В нашому районі його передадуть комунальній установі «Сновський центр первинної медико-санітарної допомоги» для обслуговування сільського населення громади.
Про ларьок біля Будинку культури
Нещодавно новий ларьок з’явився поблизу Будинку культури, і ця подія викликала хвилю обговорень. Здається, у нас що не зроби, то все погано. Краще хай нічого не робиться. От уже й менталітет у сновчан!
Так от, щодо нового ларька. Ідея у мешканця міста, який, проживши в Києві, повернувся в рідний Сновськ, дуже хороша – створити безалкогольну зону відпочинку для дітей і дорослих, бо в райцентрі такого місця нема. Планує продавати молочні коктейлі, соки, чай, тістечка, гарячу випічку тощо.
- Влітку, - як каже підприємець, - хочу поряд з Будинком культури створити дитячий майданчик з активними розвагами (ролики, скейти тощо), зелену зону відпочинку на траві, обрамити все клумбами, встановити літню терасу, лавочки. Я третій рік живу в Сновську, а посидіти без пива, сигарет і горілки у нас нема де.
- Чому саме тут вирішили це все облаштувати? – запитуємо.
- Справа в тому, що дозвіл на втілення моєї ідеї в гідропарку чи в міському парку мені не надали. Дякуючи начальнику відділу культури і туризму Наталії Добненко, яка підтримала мене, я отримав в оренду територію біля Будинку культури.
До речі, після демонтажу пам’ятника Леніну (його зберігають на території ПрАТ «Комунальник» і планують продати, а кошти використати на потреби громади) давно думали якось переобладнати місце, де він знаходився. Та поки що ніхто ніяких ідей так і не запропонував. Можливо, саме дитячий майданчик в центрі - дійсно доречний. Єдине, що не влаштовує громадськість – темний колір ларька на фоні світлого закладу культури.
- Так, я вже сам це зрозумів, його перефарбуємо, - каже власник. – Аби ідею мою не знищили. Я ж платитиму податки в місцевий бюджет, створю нове робоче місце, вже закуплено італійське обладнання для приготування їжі і зберігання продуктів. Під Новий рік планую прикрасити новорічними гірляндами все навколо ларька.
Корюківка та Городня в плані змін більш прогресивніші. Тож варто підтримати таких підприємців й інших ініціативних людей, які вболівають за Сновщину, і наша ОТГ сміливо випередить сусідів.
Наостанок
Завершити цю публікацію хочу словами Олександра, одного з дописувачів на Фейсбуці у групі «Сновськ – моє рідне місто»: «Дорогі коментатори! Хочу поставити вам одне запитання: а чим ви особисто допомогли нашому місту, щоб воно стало кращим? Якби кожен з нас зробив хоч одну маленьку справу для Сновська, це було б набагато ліпше, ніж всі коментарі та плітки».
і Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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