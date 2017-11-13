З вогником і добротою

Нещодавно ветеранська спільнота Сновщини провела чергове засідання президії, у якому взяло участь більше тридцяти осіб. У числі запрошених гостей були перший заступник міського голови Іван Орда, начальник служби у справах дітей РДА Світлана Лихошерст, представник відділу прокуратури Яна Асоско.
Обговоривши порядок денний свого зібрання, наші ветерани знайшли окреме місце ще й для таких тем, як передплата на районну газету «Промінь» (спонсором такої передплати став відомий своєю патріотичною позицією приватний підприємець Сергій Виблов), вшанування своїх активістів. Приміром, Володимиру Атаманюку (як колишньому артилеристу) було вручено сувенір та квіти. На додачу до всього не забула голова ветеранської організації району Людмила Кравець цього дня віддати данину поваги і поважним членам організації – учаснику бойових дій Івану Якимовичу Чернусі та солдатській вдові, великій трудівниці Катерині Борисівні Акуленко. Зустріч з ними виявилася дуже теплою, насиченою позитивними емоціями.
Обговоривши порядок денний свого зібрання, наші ветерани знайшли окреме місце ще й для таких тем, як передплата на районну газету «Промінь» (спонсором такої передплати став відомий своєю патріотичною позицією приватний підприємець Сергій Виблов), вшанування своїх активістів. Приміром, Володимиру Атаманюку (як колишньому артилеристу) було вручено сувенір та квіти. На додачу до всього не забула голова ветеранської організації району Людмила Кравець цього дня віддати данину поваги і поважним членам організації – учаснику бойових дій Івану Якимовичу Чернусі та солдатській вдові, великій трудівниці Катерині Борисівні Акуленко. Зустріч з ними виявилася дуже теплою, насиченою позитивними емоціями.
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