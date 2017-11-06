Зимовий час: як ми його сприймаємо?

В останню неділю жовтня о 4-ій годині в Україні відбувся перехід на зимовий час. Все здійснилося згідно з Постановою Кабміну №509 від 13.05.1996 р. «Про порядок числення часу на території України».
Оскільки документи – річ уперта і їх необхідно виконувати, то сновчанам нічого іншого робити не залишалось, як змиритися. Відтепер вони у суцільній темряві везуть, ведуть своїх чад із дитсадків та гурткових занять, самі більше спотикаються і потрапляють в калюжі під сліпучі фари автомобілів, зрештою, більше скаржаться на депресію і сердечні болі.
У період після переведення стрілок на зимовий час багато хто почувається некомфортно, стомлено і знесилено. При цьому, за словами медиків, може погіршуватися якість сну, виникати безсоння, спалахи агресії.
- Швидко прийти в себе допоможе простий самомасаж, - потрібно із силою помасажувати мочки вуха, де безліч біоактивних точок, натискання на які допоможе підбадьорити організм. А при нудоті доречно помасажувати мізинці – це сприятиме приведенню до норми тиску, - радять спеціалісти. А ще, на думку лікарів, щоб легше перейти на новий режим, обов’язково треба зранку снідати, додавати в раціон овочі і фрукти, гуляти на свіжому повітрі, більше спати.
До речі, про сон. Потрібно намагатися лягати і прокидатися так, щоб тривалість сну була кратна півтори години. Саме стільки триває біоцикл з фази швидкого й повільного сну. Це допоможе вам прокидатися бадьорим щоранку.
Якщо ви хочете поспати вдень, то потрібно робити це до трьох годин дня. І спати не більше однієї години. Інакше потім вночі заснути буде складно.
Фахівці кажуть: денна норма сну – до 30 хвилин. Такий відпочинок допоможе підвищити працездатність.
А тепер – короткі думки
сновчан на тему «І знову
перевели годинники»
Світлана, м.Сновськ:
– Я пов’язана з медициною і знаю, що все живе знаходиться під впливом ритму сонця. Коли людина змушена прокидатися до світанку або працювати в нічну зміну, у неї починаються розлади центральної нервової системи. Словом, є природний ритм, якому підкорюється людина, а коли вводяться штучні ритми і зсувається на цілу годину активність людини, відбувається втручання в її внутрішнє життя. Ось така моя думка про переведення часу.
Юрій, м.Сновськ:
– Як на мене, в усьому потрібен здоровий консерватизм. Ми ж давно звикли жити і за зимовим, і за літнім часом, до цього пристосувалася і країна, і люди. І навколо цієї теми ніколи не було дискусій.
Анна, с.Тур’я:
– То переводимо годинник, то не переводимо – люди не знають, як їм діяти. Ця невпевненість більше шкодить здоров’ю, ніж стабільні переходи. Звісно, тепер вечір став довжелезним, не знаєш, де себе подіти. Добре, що по телевізору таке показують, що не засумуєш. Після деяких страхіть взагалі не спиться.
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
Оскільки документи – річ уперта і їх необхідно виконувати, то сновчанам нічого іншого робити не залишалось, як змиритися. Відтепер вони у суцільній темряві везуть, ведуть своїх чад із дитсадків та гурткових занять, самі більше спотикаються і потрапляють в калюжі під сліпучі фари автомобілів, зрештою, більше скаржаться на депресію і сердечні болі.
У період після переведення стрілок на зимовий час багато хто почувається некомфортно, стомлено і знесилено. При цьому, за словами медиків, може погіршуватися якість сну, виникати безсоння, спалахи агресії.
- Швидко прийти в себе допоможе простий самомасаж, - потрібно із силою помасажувати мочки вуха, де безліч біоактивних точок, натискання на які допоможе підбадьорити організм. А при нудоті доречно помасажувати мізинці – це сприятиме приведенню до норми тиску, - радять спеціалісти. А ще, на думку лікарів, щоб легше перейти на новий режим, обов’язково треба зранку снідати, додавати в раціон овочі і фрукти, гуляти на свіжому повітрі, більше спати.
До речі, про сон. Потрібно намагатися лягати і прокидатися так, щоб тривалість сну була кратна півтори години. Саме стільки триває біоцикл з фази швидкого й повільного сну. Це допоможе вам прокидатися бадьорим щоранку.
Якщо ви хочете поспати вдень, то потрібно робити це до трьох годин дня. І спати не більше однієї години. Інакше потім вночі заснути буде складно.
Фахівці кажуть: денна норма сну – до 30 хвилин. Такий відпочинок допоможе підвищити працездатність.
А тепер – короткі думки
сновчан на тему «І знову
перевели годинники»
Світлана, м.Сновськ:
– Я пов’язана з медициною і знаю, що все живе знаходиться під впливом ритму сонця. Коли людина змушена прокидатися до світанку або працювати в нічну зміну, у неї починаються розлади центральної нервової системи. Словом, є природний ритм, якому підкорюється людина, а коли вводяться штучні ритми і зсувається на цілу годину активність людини, відбувається втручання в її внутрішнє життя. Ось така моя думка про переведення часу.
Юрій, м.Сновськ:
– Як на мене, в усьому потрібен здоровий консерватизм. Ми ж давно звикли жити і за зимовим, і за літнім часом, до цього пристосувалася і країна, і люди. І навколо цієї теми ніколи не було дискусій.
Анна, с.Тур’я:
– То переводимо годинник, то не переводимо – люди не знають, як їм діяти. Ця невпевненість більше шкодить здоров’ю, ніж стабільні переходи. Звісно, тепер вечір став довжелезним, не знаєш, де себе подіти. Добре, що по телевізору таке показують, що не засумуєш. Після деяких страхіть взагалі не спиться.
Підготувала
Олена КОМПАНЕЦЬ
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