А як же Доватора, Гагаріна, Богдана Хмельницького?

Шановна редакціє!
Звертаються до вас жителі міста вул.Лермонтова і прилеглих до неї вулиць з надією на те, що, може, через газету наша міська рада, а саме: голова О.О. Медведьов, якого ми обрали, відреагує нарешті на наше болюче питання.
Десятки років ми чекаємо обіцяного владою асфальту по вул.Лермонтова, адже діти із вулиць Партизанської, Доватора, Б.Хмельницького, Гагаріна і т.д. ідуть до школи №1 по вул.Лермонтова, і дуже болісно дивитись, як дітки, охайно вдягнені, плигають по багнюці. А якими вони приходять до школи, коментарі зайві.
Цього року, під впливом нашого земляка, народного депутата В.В. Амельченка було виділено на ремонт доріг 17 млн грн. То чому відкинуто нашу ділянку по вул.Лермонтова, де багнюка, а заасфальтували ту частину вулиці, де пісок. Як це можна розуміти? І чи це по-хазяйськи? Вул.Пушкіна в плані не було, там вище, то проклали вже вдруге асфальт. Початок і кінець вул.Лермонтова заасфальтували, а середина стоїть у багнюці.
За гарної погоди неодноразово звертались до міськради, щоб прочистили труби і зробили кювети для збігання води, але реагування не було. Дочекались тепер дощів, і що далі, продовжувати жити серед Венеції?..
Сподіваємось, що через газету наші головні посадовці нарешті відреагують належним чином, а ми, жителі Сновська, будемо їм за це вдячні.
Жителі міста Сновськ: Л.М. Скрипка, Г.І. Бондаренко, Г.І. Ісаченко, Т.Д. Іваницька, В.В. Єфименко, Л.В. Гребеннікова, М.Ф. Червінський,
І.С. Трофименко, І.Ф. Коваленко,
Л.І. Архипенко, всього 33 підписи.
Звертаються до вас жителі міста вул.Лермонтова і прилеглих до неї вулиць з надією на те, що, може, через газету наша міська рада, а саме: голова О.О. Медведьов, якого ми обрали, відреагує нарешті на наше болюче питання.
Десятки років ми чекаємо обіцяного владою асфальту по вул.Лермонтова, адже діти із вулиць Партизанської, Доватора, Б.Хмельницького, Гагаріна і т.д. ідуть до школи №1 по вул.Лермонтова, і дуже болісно дивитись, як дітки, охайно вдягнені, плигають по багнюці. А якими вони приходять до школи, коментарі зайві.
Цього року, під впливом нашого земляка, народного депутата В.В. Амельченка було виділено на ремонт доріг 17 млн грн. То чому відкинуто нашу ділянку по вул.Лермонтова, де багнюка, а заасфальтували ту частину вулиці, де пісок. Як це можна розуміти? І чи це по-хазяйськи? Вул.Пушкіна в плані не було, там вище, то проклали вже вдруге асфальт. Початок і кінець вул.Лермонтова заасфальтували, а середина стоїть у багнюці.
За гарної погоди неодноразово звертались до міськради, щоб прочистили труби і зробили кювети для збігання води, але реагування не було. Дочекались тепер дощів, і що далі, продовжувати жити серед Венеції?..
Сподіваємось, що через газету наші головні посадовці нарешті відреагують належним чином, а ми, жителі Сновська, будемо їм за це вдячні.
Жителі міста Сновськ: Л.М. Скрипка, Г.І. Бондаренко, Г.І. Ісаченко, Т.Д. Іваницька, В.В. Єфименко, Л.В. Гребеннікова, М.Ф. Червінський,
І.С. Трофименко, І.Ф. Коваленко,
Л.І. Архипенко, всього 33 підписи.
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