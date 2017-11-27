Герої не вмирають!

17 листопада в стінах Сновського вищого професійного училища лісового господарства відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому воїну АТО, який захищав нашу країну на сході України – Михайлу Олександровичу Кобцю.
Він народився 23 червня 1995 року в с.Білошицька Слобода Корюківського району. Був старшим із п’яти братів у родині. 4 листопада 2015 року призваний на строкову службу, після закінчення якої підписав контракт із Збройними силами України та продовжив службу в морській піхоті.
3 червня отримав важке поранення внаслідок обстрілу позицій українських військ з РСЗВ «Град» у районі села Чермалик Волноваського району Донецької області. Помер від втрати крові по дорозі до шпиталю.
Указом Президента України посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Вшанували пам’ять воїна АТО студенти ВПУЛГ, бо ж ще зовсім недавно і Михайло закінчував цей навчальний заклад. На відкритті були присутні заступник голови Сновської об’єднаної громади Сергій Силенок, начальник відділу офіцерів запасу і кадрів Павло Гребенчук, головний спеціаліст відділення комплектування Анна Комарчук, секретар міської ради Наталія Самойлова та учасники бойових дій Олексій Липка, Микола Кривенко, Олександр Сєргєєв, Дмитро Данільченко, яким і надалося почесне право відкрити меморіальну дошку.
Заливалася гіркими слізьми мати хлопця Катерина Олексіївна та його кохана дівчина Тетяна. Хоча стримувати сльози доводилося кожному з присутніх, адже трагедія родини Кобець – трагедія нашого міста, нашої держави. Саме тому колектив училища, очолюваний директором Ларисою Дубиною, вирішив встановити пам’ятну дошку на приміщенні училища, щоб увічнити пам’ять про свого випускника.
Допоки ми живі – житиме в наших серцях пам’ять про наших героїв. Михайло Кобець з меморіальної дошки щодня зустрічатиме і проводжатиме поглядом учнів, нагадуватиме кожному з нас, що він поклав своє життя, аби ми жили в мирній та квітучій Україні.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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