понедельник, 6 ноября 2017 г.

Світлана Хоменко, директор Сновського терито­ріального центру: «Хай осінь життя несе нам тепло»

Робота, яку виконує наш колектив (всього у його штаті, враховуючи соціальних робітників у селах і місті, 92 особи) – непроста й вимагає неабиякої сумлінності, виваженості, душевних  якостей. Адже тут треба  обов’язково любити людей, відчувати їхні болі і проблеми, вміти існуючі негаразди вирішувати, пом’якшувати.



Намагаємося, щоб так і було, щоб кожне стареньке й самотнє серце зігрівалося нашим теплом, нашими можливостями, розумінням та підтримкою.
І хоч нелегко буває, хоч не все від нас залежить, досі, слава Богу, в районі по напрямку нашої структури все під контролем, все регулярно вирішується.
Приємно, коли, приміром, у «Промінь» звертається   в.о. старости Тур’ї Тамара Мартиненко, дякуючи  колективу Новоборовицького стаціонарного відділення  за належний догляд, увагу до семи тур’янських дідусів і бабусь.
Така оцінка праці надихає викладатися на повну силу, досягати нових позитивних результатів.
Хочеться,  щоб ці результати були ефективними, дієвими. І хай у всіх нас – і в свято, і повсякчас – буде все затишно і спокійно, хай осінь життя, яка колись точно торкнеться кожного, буде нам теплою і золотою!
Автор: на

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