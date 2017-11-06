Робота, яку виконує наш колектив (всього у його штаті, враховуючи соціальних робітників у селах і місті, 92 особи) – непроста й вимагає неабиякої сумлінності, виваженості, душевних якостей. Адже тут треба обов’язково любити людей, відчувати їхні болі і проблеми, вміти існуючі негаразди вирішувати, пом’якшувати.
Намагаємося, щоб так і було, щоб кожне стареньке й самотнє серце зігрівалося нашим теплом, нашими можливостями, розумінням та підтримкою.
І хоч нелегко буває, хоч не все від нас залежить, досі, слава Богу, в районі по напрямку нашої структури все під контролем, все регулярно вирішується.
Приємно, коли, приміром, у «Промінь» звертається в.о. старости Тур’ї Тамара Мартиненко, дякуючи колективу Новоборовицького стаціонарного відділення за належний догляд, увагу до семи тур’янських дідусів і бабусь.
Така оцінка праці надихає викладатися на повну силу, досягати нових позитивних результатів.
Хочеться, щоб ці результати були ефективними, дієвими. І хай у всіх нас – і в свято, і повсякчас – буде все затишно і спокійно, хай осінь життя, яка колись точно торкнеться кожного, буде нам теплою і золотою!
Намагаємося, щоб так і було, щоб кожне стареньке й самотнє серце зігрівалося нашим теплом, нашими можливостями, розумінням та підтримкою.
І хоч нелегко буває, хоч не все від нас залежить, досі, слава Богу, в районі по напрямку нашої структури все під контролем, все регулярно вирішується.
Приємно, коли, приміром, у «Промінь» звертається в.о. старости Тур’ї Тамара Мартиненко, дякуючи колективу Новоборовицького стаціонарного відділення за належний догляд, увагу до семи тур’янських дідусів і бабусь.
Така оцінка праці надихає викладатися на повну силу, досягати нових позитивних результатів.
Хочеться, щоб ці результати були ефективними, дієвими. І хай у всіх нас – і в свято, і повсякчас – буде все затишно і спокійно, хай осінь життя, яка колись точно торкнеться кожного, буде нам теплою і золотою!
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