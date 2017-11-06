Наш голова ОТГ вивчав досвід розвитку місцевого самоврядування на Львівщині

З 24 по 28 жовтня проходив навчальний візит до Львова представників Чернігівської обласної ради, ОДА та представників ОТГ Чернігівщини щодо вивчення їх досвіду розвитку місцевого самоврядування.
До складу делегації увійшов і наш голова Олександр Медведьов.
Учасники цієї поїздки побували на презентації організації та проведення конкурсів обласних мікропроектів місцевого розвитку (у обласній раді), ознайомилися із діяльністю Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області, а також відвідали XVII Міжнародний економічний форум «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні», який проходив на стадіоні «Арена Львів», та дві об’єднані територіальні громади – Давидівську сільську, Ходорівську міську.
До складу делегації увійшов і наш голова Олександр Медведьов.
Учасники цієї поїздки побували на презентації організації та проведення конкурсів обласних мікропроектів місцевого розвитку (у обласній раді), ознайомилися із діяльністю Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області, а також відвідали XVII Міжнародний економічний форум «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні», який проходив на стадіоні «Арена Львів», та дві об’єднані територіальні громади – Давидівську сільську, Ходорівську міську.
Комментариев нет:
Отправить комментарий