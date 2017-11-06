Туберкульозу поменшало

Як повідомив «Променю» завідувач Сновського районного лабораторного відділу Анатолій Кошель, протягом 9 місяців 2017 р. епідемічна ситуація серед населення району залишається стабільною.
За поточний період на активний туберкульоз захворіло 16 осіб, що на 36% випадків менше аналогічного періоду минулого року, інтенсивний показник, відповідно, 64,0 та 103,4 на 100 тис. населення. Серед дітей випадків захворювання не реєструвалося.
З розпадом легеневої тканини зареєстровано 1 випадок, інтенсивний показник 4,3 на 100 тис. населення. При профоглядах виявлено туберкульоз в 50% випадків.
Епідемічна та епізоотична ситуація по сказу залишається на рівні минулого року: так, за звітний період за антирабічною допомогою звернулося 25 осіб, отримали профілактичне антирабічне лікування 2 потерпілих, питома вага яких складає 8%.
Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу на рівні минулого року.
За поточний період на активний туберкульоз захворіло 16 осіб, що на 36% випадків менше аналогічного періоду минулого року, інтенсивний показник, відповідно, 64,0 та 103,4 на 100 тис. населення. Серед дітей випадків захворювання не реєструвалося.
З розпадом легеневої тканини зареєстровано 1 випадок, інтенсивний показник 4,3 на 100 тис. населення. При профоглядах виявлено туберкульоз в 50% випадків.
Епідемічна та епізоотична ситуація по сказу залишається на рівні минулого року: так, за звітний період за антирабічною допомогою звернулося 25 осіб, отримали профілактичне антирабічне лікування 2 потерпілих, питома вага яких складає 8%.
Епідемічна та епізоотична ситуація зі сказу на рівні минулого року.
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