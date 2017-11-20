понедельник, 20 ноября 2017 г.

Коли ти потрібен іншим


Певна річ, нема таких в Іванівці, хто не знає Володимира Миколайовича Грищенка.
Знають усі. Як справжнього тракториста і майстра з відгодівлі великої рогатої худоби
колишнього сільгосппідприємства, що справно змінило і свої назви, і свої позиції. А ще – як справедливого депутата, котрий мудрим словом допомагав односельцям вирішувати їхні проблеми, як гарного сім’янина, котрий  за свою дружину Едіту й діточок  ладен гори здолати. Наразі  дружина працює у соціальній сфері, а він взяв на себе відповідальність по догляду за донечкою-інвалідом.
Не цурається нести на собі ту ношу, яку не кожна жінка витримає! Щодня,  щоночі, повсякчас.
У хлівці в нього є кінь і корова, інша живність. Є й чималий город, сінокіс і купа інших одвічних клопотів, без яких, власне, і життя не життя.
На долю Володимир Миколайович не скаржиться, навпаки, дякує Всевишньому за щастя бути потрібним і поцінованим.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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