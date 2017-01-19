19 січня – Водохреща або Йордан

Ось і постукало у двері третє (завершальне!) свято Новорічно-різдвяного циклу, яке в народі звуть Хрещенням Господнім. Про нього і в коляді співається: „А той третій празник – Святе Водохреща”.
Із Хрещенням Господнім пов’язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли вийшов на берег – з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже у цей день з’явився Бог у трьох іпостасях: Бог-Отець –в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.
У Сновську на Водохреща було святково. Прихожани Свято-Покровського храму, його настоятель отець Богдан добре подбали про всі атрибути Священного дійства: провели відправу, занурення в ополонку хреста, освяченою йорданською водою покропили величезний гурт людей, який зібрався в цей день біля традиційного місця.
Багато сміливців занурювалися у святу воду з головою з переконанням: не існує ліків кращих за цю воду!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
Із Хрещенням Господнім пов’язують хрещення в Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли вийшов на берег – з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже у цей день з’явився Бог у трьох іпостасях: Бог-Отець –в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.
У Сновську на Водохреща було святково. Прихожани Свято-Покровського храму, його настоятель отець Богдан добре подбали про всі атрибути Священного дійства: провели відправу, занурення в ополонку хреста, освяченою йорданською водою покропили величезний гурт людей, який зібрався в цей день біля традиційного місця.
Багато сміливців занурювалися у святу воду з головою з переконанням: не існує ліків кращих за цю воду!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото Леоніда ШЛОМИ
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