Вже тривалий час на Сновщині відчувається проблема через закриття магазину-майстерні „Оптика”.
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Тепер придбання або ремонт окулярів для місцевого населення – питання непросте. До певної міри ситуацію вирішує звичайна жінка – К.П. Пузач, яка пропонує людям окуляри на „Коржівському ринку”. Вона займається цією справою не перший рік. Покупці про неї кажуть – уважна, компетентна, вміє знайти спільну мову з тими, хто звертається.
Фото Леоніда ШЛОМИ
Комментариев нет:
Отправить комментарий