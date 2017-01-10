вторник, 10 января 2017 г.

Привітали обдарованих дітей

30 грудня у районному Будинку культури відбулося свято Новорічної ялинки для обдарованих дітей.
На ньому були присутні представники райради, райдержадміністрації та мерії Іван Орда, Володимир Карпенко, Олександр Медведьов, Наталія Самойлова, які привітали дітей з Новим роком та побажали найкращих успіхів у навчанні. Учням були вручені подарунки, відбувся святковий концерт.
Автор: на
Ярлыки:

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