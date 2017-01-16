Обрано секретаря, постійні комісії, виконуючих обов’язки старост

11 січня відбулася перша сесія восьмого скликання Сновської міської ради. На ній зібралися 25 депутатів (із 26 обраних) і голова Олександр Медведьов, щоб проголосувати за ті питання, які передбачав порядок денний.
Спочатку заслухали інформацію голови міської виборчої комісії Ольги Зарецької про результати волевиявлення людей. Далі вона передала ведення сесії в руки обраного керівника громади О.О. Медведьова. Олександр Олександрович подякував усім за довіру і закликав новообраний представницький склад ради приспустити партійні прапори, втамувати виборчу риторику й згуртуватися навколо єдиного прапора – прапора держави Україна. А далі, засукавши рукави, перейти до вирішення найпершочерговіших завдань об’єднаної громади. Потім О.О. Медведьов представив присутнього на сесії голову обласної ради Ігоря Вдовенка, котрий знайшов можливість також завітати цього дня на зустріч із земляками і виступити перед ними. Говорив Ігор Станіславович про речі усім зрозумілі і потрібні: стабільність у роботі, стирання розбіжностей між представниками різних політсил, подолання тих соціально-економічних проблем, які ставить перед нами сьогодення.
Таємним голосуванням обрали секретарем міської ради Наталію Самойлову, яка й працювала на цій посаді трохи більше року.
Хочеться сподіватися, що такий одностайний вибір депутатів Наталія Володимирівна виправдає й додасть обертів в процесі підготовки наступних сесій. Бо ця вийшла майже як той перший млинець...
А між іншим сусіди-корюківці вже і бюджет прийняли, і низку інших першочергових рішень, до яких нам ще йти. Я і про штатний розклад, і про реорганізації, і передачу майна. Оскільки потрібно буде розподіляти освітянську субвенцію, то корюківці затвердили і положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту, аби розпочати процедуру реєстрації цього відділу як юридичної особи.
Замість трьох (як у Корюківці) депутатських комісій, ми створили цілих п’ять – по п’ять депутатів у кожній (секретар і голова до їхнього складу не входять). Це постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан Світлана Сергіївна); постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Кирилюк Олександр Іванович); постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов Сергій Анатолійович); постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Пискун Віталій Анатолійович); постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Тетяна Іванівна).
До цих комісій і загалом до нових обранців з усіма актуальними справами спільної життєдіяльності можуть відтепер напряму звертатися мешканці об’єднаної територіальної громади. Віриться: знаходитимуть розуміння, компроміси, конкретику.
Проголосували депутати й за рішення про покладення обов’язків старост на усіх колишніх сільських голів територіальних громад, які увійшли до об’єднаної територіальної громади.
На виконуючих обов’язки старост поклали функції із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану.
Щоправда, очільники сіл так і не почули зрозумілої відповіді про долю секретарів і бухгалтерів. Ким вони стануть і де опиняться – покаже час і майбутні рішення.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Спочатку заслухали інформацію голови міської виборчої комісії Ольги Зарецької про результати волевиявлення людей. Далі вона передала ведення сесії в руки обраного керівника громади О.О. Медведьова. Олександр Олександрович подякував усім за довіру і закликав новообраний представницький склад ради приспустити партійні прапори, втамувати виборчу риторику й згуртуватися навколо єдиного прапора – прапора держави Україна. А далі, засукавши рукави, перейти до вирішення найпершочерговіших завдань об’єднаної громади. Потім О.О. Медведьов представив присутнього на сесії голову обласної ради Ігоря Вдовенка, котрий знайшов можливість також завітати цього дня на зустріч із земляками і виступити перед ними. Говорив Ігор Станіславович про речі усім зрозумілі і потрібні: стабільність у роботі, стирання розбіжностей між представниками різних політсил, подолання тих соціально-економічних проблем, які ставить перед нами сьогодення.
Таємним голосуванням обрали секретарем міської ради Наталію Самойлову, яка й працювала на цій посаді трохи більше року.
Хочеться сподіватися, що такий одностайний вибір депутатів Наталія Володимирівна виправдає й додасть обертів в процесі підготовки наступних сесій. Бо ця вийшла майже як той перший млинець...
А між іншим сусіди-корюківці вже і бюджет прийняли, і низку інших першочергових рішень, до яких нам ще йти. Я і про штатний розклад, і про реорганізації, і передачу майна. Оскільки потрібно буде розподіляти освітянську субвенцію, то корюківці затвердили і положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту, аби розпочати процедуру реєстрації цього відділу як юридичної особи.
Замість трьох (як у Корюківці) депутатських комісій, ми створили цілих п’ять – по п’ять депутатів у кожній (секретар і голова до їхнього складу не входять). Це постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики (голова Скідан Світлана Сергіївна); постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Кирилюк Олександр Іванович); постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова Виблов Сергій Анатолійович); постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова Пискун Віталій Анатолійович); постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді, фізкультури та спорту (голова Клименко Тетяна Іванівна).
До цих комісій і загалом до нових обранців з усіма актуальними справами спільної життєдіяльності можуть відтепер напряму звертатися мешканці об’єднаної територіальної громади. Віриться: знаходитимуть розуміння, компроміси, конкретику.
Проголосували депутати й за рішення про покладення обов’язків старост на усіх колишніх сільських голів територіальних громад, які увійшли до об’єднаної територіальної громади.
На виконуючих обов’язки старост поклали функції із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану.
Щоправда, очільники сіл так і не почули зрозумілої відповіді про долю секретарів і бухгалтерів. Ким вони стануть і де опиняться – покаже час і майбутні рішення.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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