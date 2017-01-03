Стильно, яскраво, красиво!

Такого проекту ніхто ніколи не бачив!
Десятого грудня в „Home cafе „EL Caд” відбулася презентація проекту „Fasion скарбниця Чернігова-2016”. Дефілювали в ньому юні й зовсім крихітні моделі, демонструючи дизайнерський одяг і вбрання торговельних марок.
Організатори цього проекту Галина Вуверсон і Олена Рогова за мету поставили, як на мене, дуже просту річ: пропаганду української культури, національної ідеї, наших звичаїв і традицій. Серед учасників переважали чернігівські дизайнери – їх було аж десять, а от ніжинських і сновських – по одному. Представляла наш район відома в багатьох культурних колах дизайнер Євгенія Гордюк. Це саме вона у 2006 році зайняла на конкурсі „Fasion new Style” гран-прі в номінації від кутюр. І на „Fasion скарбниці” Євгенія та її група справили справжній фурор. Від виступів її вихованців глядачі були у захваті і часто скандували „Браво!” Євгенія представила аж три колекції, тоді як інші учасниці – всього по одній. Серед особливо відмічених – „Країна” (суміш стилю „міліторі” з українською вишивкою), „Бебі-денді” і «Весна-2017» – дітвора 5-7 років, яка прекрасно трималася перед камерою, позувала перед аудиторією і журналістами.
Оскільки цей проект реалізовувався у передноворічні дні, то була представлена ще одна своєрідна і шалено яскрава колекція карнавальних костюмів „Бал”. Вона знову дивувала й вражала, вона неначе ловила емоції й змушувала розуміти: якими ж тільки здібностями наділена сновська майстриня! Яка наша Женя вміла й наполеглива! І як зуміла досягти таких творчих фахових висот!
Ну а попереду у неї нові виступи, нові програми й проекти, нові запрошення. Приміром, на весняному Fasion у Чернігові її вже чекають. І вона поїде. Щоб здивувати, захопити і, звісно ж, знайти покупців. У наш комерційний час без цього ніяк!
Готуються до поїздок і Женині моделі, котрі не хочуть бути ні на кого схожими, „хочуть перемагати й мати своє „я”.
Пам’ятаєте, як колись сказала Мадонна: „Найбільший виклик суспільству – мати свій стиль і гідність, навіть не маючи грошей”.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву колективу Є.Гордюк
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