понедельник, 30 января 2017 г.

Зібрання земляцтва Чернігівщини

20 січня представники Сновського краю на чолі із заступником голови райдержадміністрації Володимиром Карпенком та міським головою Олександром Медведьовим взяли участь в 21-му зібранні товариства «Чернігівське земляцтво», яке традиційно проходить у столичному Міжнародному виставковому центрі.




На початку офіційної частини зібрання присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять борців за незалежність і територіальну цілісність України, її захисників. Продовженням зустрічі став перегляд відеофільму під назвою «Наш час».
З вітальним словом до учасників зібрання звернулися голова товариства «Чернігівське земляцтво» Віктор Ткаченко, голова обласної ради Ігор Вдовенко й перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. За доброю традицією очільники області та товариства підписали угоду про співпрацю на 2017 рік.
По завершенню урочистостей земляки мали змогу продовжити спілкування у символічних «куренях».

Від редакції: „Промінь” міг би більше розповісти своїм читачам про перебіг земляцьких урочистостей в столиці, про земляків, з якими зустрілася наша делегація, можливі укладені угоди на благо рідного краю, але, на жаль, представників преси до складу групи чомусь не взяли. Не взяли і представників культури, освіти, інших структур, які б могли своєю присутністю, можливостями і досвідом урізноманітнити це дійство. Приміром, якби в нашому курені заспівала Оксана Бондаревська, туди б точно зійшлися з усіх усюд і поцінували сновські таланти.
Щоправда, можна було б голову, секретаря міськради й двох чиновників РДА наздоганяти редакційною старенькою „сімкою” чи культурівською „Таврією”, однак до Києва вони навряд чи дотягнули б...
Автор: на

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