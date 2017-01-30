Зібрання земляцтва Чернігівщини

20 січня представники Сновського краю на чолі із заступником голови райдержадміністрації Володимиром Карпенком та міським головою Олександром Медведьовим взяли участь в 21-му зібранні товариства «Чернігівське земляцтво», яке традиційно проходить у столичному Міжнародному виставковому центрі.
На початку офіційної частини зібрання присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять борців за незалежність і територіальну цілісність України, її захисників. Продовженням зустрічі став перегляд відеофільму під назвою «Наш час».
З вітальним словом до учасників зібрання звернулися голова товариства «Чернігівське земляцтво» Віктор Ткаченко, голова обласної ради Ігор Вдовенко й перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. За доброю традицією очільники області та товариства підписали угоду про співпрацю на 2017 рік.
По завершенню урочистостей земляки мали змогу продовжити спілкування у символічних «куренях».
Від редакції: „Промінь” міг би більше розповісти своїм читачам про перебіг земляцьких урочистостей в столиці, про земляків, з якими зустрілася наша делегація, можливі укладені угоди на благо рідного краю, але, на жаль, представників преси до складу групи чомусь не взяли. Не взяли і представників культури, освіти, інших структур, які б могли своєю присутністю, можливостями і досвідом урізноманітнити це дійство. Приміром, якби в нашому курені заспівала Оксана Бондаревська, туди б точно зійшлися з усіх усюд і поцінували сновські таланти.
Щоправда, можна було б голову, секретаря міськради й двох чиновників РДА наздоганяти редакційною старенькою „сімкою” чи культурівською „Таврією”, однак до Києва вони навряд чи дотягнули б...
На початку офіційної частини зібрання присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять борців за незалежність і територіальну цілісність України, її захисників. Продовженням зустрічі став перегляд відеофільму під назвою «Наш час».
З вітальним словом до учасників зібрання звернулися голова товариства «Чернігівське земляцтво» Віктор Ткаченко, голова обласної ради Ігор Вдовенко й перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич. За доброю традицією очільники області та товариства підписали угоду про співпрацю на 2017 рік.
По завершенню урочистостей земляки мали змогу продовжити спілкування у символічних «куренях».
Від редакції: „Промінь” міг би більше розповісти своїм читачам про перебіг земляцьких урочистостей в столиці, про земляків, з якими зустрілася наша делегація, можливі укладені угоди на благо рідного краю, але, на жаль, представників преси до складу групи чомусь не взяли. Не взяли і представників культури, освіти, інших структур, які б могли своєю присутністю, можливостями і досвідом урізноманітнити це дійство. Приміром, якби в нашому курені заспівала Оксана Бондаревська, туди б точно зійшлися з усіх усюд і поцінували сновські таланти.
Щоправда, можна було б голову, секретаря міськради й двох чиновників РДА наздоганяти редакційною старенькою „сімкою” чи культурівською „Таврією”, однак до Києва вони навряд чи дотягнули б...
Комментариев нет:
Отправить комментарий