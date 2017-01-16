понедельник, 16 января 2017 г.

Хліб на тракторі – і у будь-яку погоду!

У заметіль, морози, будь-яку погоду возить хліб жителям Софіївки й Глибокого Рогу приватний підприємець Леонід Тебенко.
Раніше робив це, використовуючи власну автівку, що наразі не їздить. Машина на ремонті, тож Леонід Олексійович задіяв для доброї справи ще й тракторець. Завантажує на причіп хліб, булки, макарони, олію, крупи, печиво й цукерки – і везе навіть по бездоріжжю. Навіть записує у блокноті, що кому потрібно, намагаючись догодити кожному, кожному якось допомогти. Що було б, якби не він! Магазинів же в селах давно нема!
А впоратися із заметами на дорогах нещодавно допоміг ще один підприємець – Вадим Сорокін. Його про це попросили сільський голова Роман Циганок й районний депутат Олена Компанець. Вадим Васильович не відмовив і вже не вперше довів: на нього можна покладатися, йому можна довіряти.
Отака наразі картина у наших маленьких селах, де народу все меншає і меншає, де велике лісове розділля і обмаль цивілізації.
До речі, корюківські лісгоспівці, схоже, перестали страйкувати, бо Софіївкою знову пішли лісовози. Взимку вони селянам, як дорога знахідка...
Раїса ЛИТВИН, Галина ІСАЧЕНКО, с.Софіївка.

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)