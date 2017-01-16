Хліб на тракторі – і у будь-яку погоду!

У заметіль, морози, будь-яку погоду возить хліб жителям Софіївки й Глибокого Рогу приватний підприємець Леонід Тебенко.
Раніше робив це, використовуючи власну автівку, що наразі не їздить. Машина на ремонті, тож Леонід Олексійович задіяв для доброї справи ще й тракторець. Завантажує на причіп хліб, булки, макарони, олію, крупи, печиво й цукерки – і везе навіть по бездоріжжю. Навіть записує у блокноті, що кому потрібно, намагаючись догодити кожному, кожному якось допомогти. Що було б, якби не він! Магазинів же в селах давно нема!
А впоратися із заметами на дорогах нещодавно допоміг ще один підприємець – Вадим Сорокін. Його про це попросили сільський голова Роман Циганок й районний депутат Олена Компанець. Вадим Васильович не відмовив і вже не вперше довів: на нього можна покладатися, йому можна довіряти.
Отака наразі картина у наших маленьких селах, де народу все меншає і меншає, де велике лісове розділля і обмаль цивілізації.
До речі, корюківські лісгоспівці, схоже, перестали страйкувати, бо Софіївкою знову пішли лісовози. Взимку вони селянам, як дорога знахідка...
Раїса ЛИТВИН, Галина ІСАЧЕНКО, с.Софіївка.
Раніше робив це, використовуючи власну автівку, що наразі не їздить. Машина на ремонті, тож Леонід Олексійович задіяв для доброї справи ще й тракторець. Завантажує на причіп хліб, булки, макарони, олію, крупи, печиво й цукерки – і везе навіть по бездоріжжю. Навіть записує у блокноті, що кому потрібно, намагаючись догодити кожному, кожному якось допомогти. Що було б, якби не він! Магазинів же в селах давно нема!
А впоратися із заметами на дорогах нещодавно допоміг ще один підприємець – Вадим Сорокін. Його про це попросили сільський голова Роман Циганок й районний депутат Олена Компанець. Вадим Васильович не відмовив і вже не вперше довів: на нього можна покладатися, йому можна довіряти.
Отака наразі картина у наших маленьких селах, де народу все меншає і меншає, де велике лісове розділля і обмаль цивілізації.
До речі, корюківські лісгоспівці, схоже, перестали страйкувати, бо Софіївкою знову пішли лісовози. Взимку вони селянам, як дорога знахідка...
Раїса ЛИТВИН, Галина ІСАЧЕНКО, с.Софіївка.
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