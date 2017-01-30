Герої не вмирають!

До Дня памяті Героїв Крут в ЦБ діє виставка-панорама «Під Крутами пішли в безсмертя. Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного».
Для учнів районної гімназії проведенний урок-реквієм «Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні». Дата 29 січня 1918 р. ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для багатьох поколінь борців за свободу та незалежність.
Бібліотекарі розповіли про хід бою під Крутами, який фактично безперервно тривав цілий день. 28 студентів були захоплені в полон та закатовані. 19 березня 1918 року в Києві відбувся їх урочистий похорон на Аскольдовій горі. Відеопрезентація «Герої Крут» продовжила захід. Юнаки-герої показали приклад мужності, відданості, незборимості духу. Про історичне значення подій під Крутами, їх відлуння у сьогоденні вів мову науковий співробітник Юрій Донченко.
Н.МОКРОСНОП, директор Сновської ЦБС
Для учнів районної гімназії проведенний урок-реквієм «Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні». Дата 29 січня 1918 р. ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для багатьох поколінь борців за свободу та незалежність.
Бібліотекарі розповіли про хід бою під Крутами, який фактично безперервно тривав цілий день. 28 студентів були захоплені в полон та закатовані. 19 березня 1918 року в Києві відбувся їх урочистий похорон на Аскольдовій горі. Відеопрезентація «Герої Крут» продовжила захід. Юнаки-герої показали приклад мужності, відданості, незборимості духу. Про історичне значення подій під Крутами, їх відлуння у сьогоденні вів мову науковий співробітник Юрій Донченко.
Н.МОКРОСНОП, директор Сновської ЦБС
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