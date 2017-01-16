У прокуратурі буде людно

17 січня об 11 год. у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури (м.Сновськ, вул. Незалежності,91, ІІ поверх),
відбудеться прийом громадян заступником прокурора Чернігівської області старшим радником юстиції Івашком Сергієм Володимировичем. Для попереднього запису та для довідок звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за тел. 2-17-56.
відбудеться прийом громадян заступником прокурора Чернігівської області старшим радником юстиції Івашком Сергієм Володимировичем. Для попереднього запису та для довідок звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за тел. 2-17-56.
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