Відзначення в районі Дня Соборності України

22 січня заступник голови РДА Володимир Карпенко спільно з головою міської ради Олександром Медведьовим та секретарем Наталією Самойловою
взяли участь в урочистій лінійці загальноосвітньої школи № 2, приуроченій Дню Соборності України.
По завершенню офіційної частини заходу для присутніх прозвучали вірші та пісня про Україну у виконанні учнів навчального закладу.
Цього ж дня голова райдержадміністрації Валерій Радібеда спільно з іншими посадовцями поклали квіти до погруддя видатного українського поета Тараса Шевченка і вшанували пам`ять полеглих в боротьбі за Україну її захисників хвилиною мовчання.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації
взяли участь в урочистій лінійці загальноосвітньої школи № 2, приуроченій Дню Соборності України.
По завершенню офіційної частини заходу для присутніх прозвучали вірші та пісня про Україну у виконанні учнів навчального закладу.
Цього ж дня голова райдержадміністрації Валерій Радібеда спільно з іншими посадовцями поклали квіти до погруддя видатного українського поета Тараса Шевченка і вшанували пам`ять полеглих в боротьбі за Україну її захисників хвилиною мовчання.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації
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