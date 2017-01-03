Дорогі земляки!
Вже зовсім скоро ми перегорнемо останню сторінку цього року. Попри всі негаразди, що були на нашому шляху, позитивних здобутків є набагато більше.
Одним з головних звершень 2016 року є об’єднання в єдину територіальну громаду. Розмов та суперечок навколо теми перейменування міста та району було чимало, проте я вдячний кожному з вас за розуміння та підтримку в цьому питанні, адже закон є закон і його треба дотримуватись. Говорячи про позитивні показники району, хочу зазначити, що це не порожні слова статистики. Завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою та депутатами різних рівнів в районі на реалізацію проектів соціально-культурного значення було залучено з державного бюджету 5,6 млн. грн. Сновщина споконвіку була краєм сільського господарства. В цій сфері на сьогодні функціонують 25 господарств. Вироблено 112,8 млн. грн валової продукції, це на 9,1 мільйона більше, ніж за минулий період, обсяг капітальних інвестицїй в сільське господарство становить 25,5 млн. грн, придбано 51 одиницю сільськогосподарської техніки. Здійснюється підтримка приватного сектора. Двом багатодітним сім’ям району було придбано та передано 2 нетелей.
Важливе значення в житті району посідають громадські організації, які постійно беруть участь у відзначенні державних свят та пам’ятних дат, забезпечують підтримку ветеранам, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції, інвалідам, соціально незахищеним та іншим верствам населенням. У своїй діяльності ці організації не обмежуються територією нашого району. Завдяки їх активності та ініціативності в районі буде реалізовано три проекти освітньо-культурного напрямку, фінансова підтримка яких забезпечується благодійним фондом «Майбутнє Чернігівщини».
Сновський край багатий на талановитих та обдарованих людей. 2016 рік – це ще один рік культурних та спортивних здобутків. Це і творчий звіт аматорів «Я живу в Україні!», підтвердження 8 колективами звань «зразковий» та «народний»; відновлення воістину своєрідного мистецького заходу із відродження та збереження пісенної і музичної спадщини Чернігівщини – обласного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика; успішні виступи дитячого зразкового танцювального колективу «Ягідки» у Франції, яскраві перемоги на міжнародних конкурсах у м. Київ, м.Чернігів, м. Гомель (Білорусь); виступи на обласних сценах дитячого зразкового вокального колективу «Світлячок» та народного вокального ансамблю української пісні «Калина»; щирість та відкритість учасників колективу «Спадщина»; гарні показники юних спортсменів Сновщини на змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; дружні матчі із футбольними командами з Естонії та Німеччини, перемога спортивної команди с. Кучинівка в обласних змаганнях «Краще спортивне село Чернігівщини 2016 року» тощо.
Професійність викладацького колективу дитячої музичної школи ім. Н. Рахліна щорічно підтверджується перемогами та призовими місцями учнів в обласних олімпіадах музикантів-інструменталістів, у різноманітних конкурсах всеукраїнського рівня.
Завжди приємно радіти перемогам та здобуткам наших дітей. Особливої уваги заслуговують вихованці районного центру дитячої та юнацької творчості з обмеженими можливостями, серед здобутків яких в 2016 році є призові дипломи в номінаціях «Хореографія», «Вокальне мистецтво» та «Художнє читання» Міжнародного фестивалю творчих людей з обмеженими можливостями в м. Добруш (Білорусь).
Дух єдності та любові до рідного краю стали об’єднуючим фактором на шляху до відновлення районної гімназії. Спільними зусиллями представників обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування, колективу та батьків вихованців навчального закладу було відновлено навчання в основному корпусі. Підтримка та благодійність тим, хто цього потребує, є беззаперечною рисою багатьох моїх земляків. На жаль, так склалося, що поруч зі щоденними побутовими проблемами є питання оборони держави. Більшість наших земляків не залишаються осторонь цього. Власними силами та ресурсами надають допомогу багатьом, в тому числі ветеранам війни, учасникам бойових дій, військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей. Вже вкотре в Чернігові проводився обласний конкурс «Благодійник року» імені меценатів Тарнавських. Цьогоріч наш край представляв депутат обласної ради Григорій Божок. Перелічити всі досягнення просто неможливо.
Дорогі земляки, бажаю всім вам, аби Новий рік приніс мир, спокій, справедливість та здоров’я в кожну родину, в кожен дім. Нехай здійснюються ваші мрії та бажання, буде щасливою доля та мирне небо над величною українською землею!
Голова РДА
Валерій Радібеда
Вже зовсім скоро ми перегорнемо останню сторінку цього року. Попри всі негаразди, що були на нашому шляху, позитивних здобутків є набагато більше.
Одним з головних звершень 2016 року є об’єднання в єдину територіальну громаду. Розмов та суперечок навколо теми перейменування міста та району було чимало, проте я вдячний кожному з вас за розуміння та підтримку в цьому питанні, адже закон є закон і його треба дотримуватись. Говорячи про позитивні показники району, хочу зазначити, що це не порожні слова статистики. Завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією, обласною радою та депутатами різних рівнів в районі на реалізацію проектів соціально-культурного значення було залучено з державного бюджету 5,6 млн. грн. Сновщина споконвіку була краєм сільського господарства. В цій сфері на сьогодні функціонують 25 господарств. Вироблено 112,8 млн. грн валової продукції, це на 9,1 мільйона більше, ніж за минулий період, обсяг капітальних інвестицїй в сільське господарство становить 25,5 млн. грн, придбано 51 одиницю сільськогосподарської техніки. Здійснюється підтримка приватного сектора. Двом багатодітним сім’ям району було придбано та передано 2 нетелей.
Важливе значення в житті району посідають громадські організації, які постійно беруть участь у відзначенні державних свят та пам’ятних дат, забезпечують підтримку ветеранам, учасникам бойових дій та учасникам антитерористичної операції, інвалідам, соціально незахищеним та іншим верствам населенням. У своїй діяльності ці організації не обмежуються територією нашого району. Завдяки їх активності та ініціативності в районі буде реалізовано три проекти освітньо-культурного напрямку, фінансова підтримка яких забезпечується благодійним фондом «Майбутнє Чернігівщини».
Сновський край багатий на талановитих та обдарованих людей. 2016 рік – це ще один рік культурних та спортивних здобутків. Це і творчий звіт аматорів «Я живу в Україні!», підтвердження 8 колективами звань «зразковий» та «народний»; відновлення воістину своєрідного мистецького заходу із відродження та збереження пісенної і музичної спадщини Чернігівщини – обласного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика; успішні виступи дитячого зразкового танцювального колективу «Ягідки» у Франції, яскраві перемоги на міжнародних конкурсах у м. Київ, м.Чернігів, м. Гомель (Білорусь); виступи на обласних сценах дитячого зразкового вокального колективу «Світлячок» та народного вокального ансамблю української пісні «Калина»; щирість та відкритість учасників колективу «Спадщина»; гарні показники юних спортсменів Сновщини на змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; дружні матчі із футбольними командами з Естонії та Німеччини, перемога спортивної команди с. Кучинівка в обласних змаганнях «Краще спортивне село Чернігівщини 2016 року» тощо.
Професійність викладацького колективу дитячої музичної школи ім. Н. Рахліна щорічно підтверджується перемогами та призовими місцями учнів в обласних олімпіадах музикантів-інструменталістів, у різноманітних конкурсах всеукраїнського рівня.
Завжди приємно радіти перемогам та здобуткам наших дітей. Особливої уваги заслуговують вихованці районного центру дитячої та юнацької творчості з обмеженими можливостями, серед здобутків яких в 2016 році є призові дипломи в номінаціях «Хореографія», «Вокальне мистецтво» та «Художнє читання» Міжнародного фестивалю творчих людей з обмеженими можливостями в м. Добруш (Білорусь).
Дух єдності та любові до рідного краю стали об’єднуючим фактором на шляху до відновлення районної гімназії. Спільними зусиллями представників обласних та районних органів влади, місцевого самоврядування, колективу та батьків вихованців навчального закладу було відновлено навчання в основному корпусі. Підтримка та благодійність тим, хто цього потребує, є беззаперечною рисою багатьох моїх земляків. На жаль, так склалося, що поруч зі щоденними побутовими проблемами є питання оборони держави. Більшість наших земляків не залишаються осторонь цього. Власними силами та ресурсами надають допомогу багатьом, в тому числі ветеранам війни, учасникам бойових дій, військовослужбовцям-учасникам АТО та членам їх сімей. Вже вкотре в Чернігові проводився обласний конкурс «Благодійник року» імені меценатів Тарнавських. Цьогоріч наш край представляв депутат обласної ради Григорій Божок. Перелічити всі досягнення просто неможливо.
Дорогі земляки, бажаю всім вам, аби Новий рік приніс мир, спокій, справедливість та здоров’я в кожну родину, в кожен дім. Нехай здійснюються ваші мрії та бажання, буде щасливою доля та мирне небо над величною українською землею!
Голова РДА
Валерій Радібеда
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