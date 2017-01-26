Заповнення листка непрацездатності виданого у зв’язку з вагітністю та пологами

На звернення фінансових працівників страхувальників до Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції Чернігівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу надання роз’яснень щодо правильного оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне.
Відповідь на це питання надавалося в листі-роз’ясненні Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2015 р. № 04.02.24-58/3354-15/23352 листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 - після) згідно з п.п.6.1 п.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 (далі Інструкція 455).
Згідно з п.9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі Інструкція 1406), у разі видачі листка непрацездатності по вагітності та пологах у графі “Діагноз первинний ” позначається термін вагітності на час звернення, у графі “Діагноз заключний ” - орієнтовний термін пологів, у графі “Причина непрацездатності:” – “вагітність та пологи ”; у графі “Режим:” – “амбулаторний та стаціонарний ”; у графі “Звільнення від роботи ” одним рядком записується сумарна тривалість відпустки (126 днів) з відміткою дати відкриття листка непрацездатності, у графі “Стати до роботи ” - дата закінчення відпустки. Листок непрацездатності має бути засвідчений підписом лікаря та завідувачем жіночої консультації, а для іногородніх жінок — ще й підписом керівника закладу охорони здоров’я та печаткою лікувального закладу.
Додаткові дні післяпологової відпустки в разі ускладнених пологів і багатоплідної вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком листка непрацездатності, який видається за місцем спостереження вагітної, і також як і основний листок непрацездатності, затверджується згідно з вимогами (п. 9 Інструкції 1406 ). Такий листок непрацездатності видається на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (п. 6.2 Інструкції 455 )
У фінансових працівників страхувальників найбільше виникає питань стосовно графи “Стати до роботи.” Коли застрахована особа повинна виходити на роботу після закінчення декретної відпустки на 126-й чи 127-й день?
Дата, що зазначена у графі «Стати до роботи» як закінчення відпустки, не є датою виходу на роботу, а визначає дату закінчення терміну 126 календарних днів, тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці по вагітності та пологах, повинна на наступний день вийти на роботу або піти у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Тривалість відпустки по вагітності та пологах у листку непрацездатності записується сумарно одним рядком (126 днів).
Розмір зазначеної допомоги обчислюється також сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
Тому комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, при призначенні застрахованій особі допомоги по вагітності та пологах повинна керуватися статтею 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 та приймати рішення про виплату матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
За роз’ясненнями та консультаціями просимо звертатись за телефонами: у м. Корюківка – 3-12-36, 3-12-38 ; 3-14-98; у м. Сновськ – 2-18-64 та у м. Городня – 2-75-18.
Єрмоленко Т.О., директор Корюківської
міжрайонної виконавчої дирекції
обласного відділення Фонду
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