ВИТЯГ З Н А К А ЗУ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА СНОВСЬКОГО РАЙВІЙСЬККОМАТУ

Про організацію і проведення
приписки громадян 2000 року народження до призовної
дільниці Сновського району
Відповідно до вимог статті 14 Закону від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» та розпорядження голови райдержадміністрації від 16.11.2016 № 295 «Про організацію і проведення приписки громадян 2000 року народження до призовної дільниці Сновського району»
Н А К А З У Ю:
1. 3 12 грудня 2016 року по 30 березня 2017 року провести приписку громадян 2000 року народження до призовної дільниці Сновського району.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Сновського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з`явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м.Сновськ, вул. Миру, буд. 17, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 30 березня 2017 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
4. Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки і забезпечити їх своєчасну явку до Сновського районного військового комісаріату.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату
приписки громадян 2000 року народження до призовної
дільниці Сновського району
Відповідно до вимог статті 14 Закону від 25.03.1992 № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» та розпорядження голови райдержадміністрації від 16.11.2016 № 295 «Про організацію і проведення приписки громадян 2000 року народження до призовної дільниці Сновського району»
Н А К А З У Ю:
1. 3 12 грудня 2016 року по 30 березня 2017 року провести приписку громадян 2000 року народження до призовної дільниці Сновського району.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 грудня 2000 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Сновського району, а також громадян старшого призовного віку, які не були приписані раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з`явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м.Сновськ, вул. Миру, буд. 17, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 30 березня 2017 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
4. Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки і забезпечити їх своєчасну явку до Сновського районного військового комісаріату.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату
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