Хоч і зима, а комахам не спиться

Місцева природа продовжує дивувати деякими невластивими для цієї пори року явищами. Здавалося б, зараз саме розпал зими, зазвичай тримається морозна погода, тож теплолюбні істоти мали б спати. Але...
У понеділок, 23 січня, до редакції „Променя” прийшов мешканець Сновська, пенсіонер А.А. Шахрай. (Він живе у мікрорайоні Носівка). Наш читач попрохав розібратися в одному явно аномальному явищі. „Ще вчора, як отець Богдан прийшов до мене святити хату, - розповів він, - то звернув увагу на тисячі дрібненьких комах, які вкрили снігові замети біля мого двору. Я, правда кажучи, до того і не придивлявся. А як глянув – здивувався: хмара чорненьких жучків на білому насті. Повзають, стрибають, рояться ніби. Тут уночі мороз був, а їм хоч би що. Взагалі узимку вони мали б перебувати у сплячці. Щось тут не те”.
А.А. Шахрай згодом виявив на вулицях Носівки ще чимало місць з отими жучками. Не маючи пояснення, що ж це відбувається і які може спричинити наслідки, звернувся спочатку до санепідемслужби. Але там до інформації нашого земляка поставилися стримано, мовляв, це не до нас... Згодом йому порадили – краще розповісти все ветеринарам. (А, може, таким чином хтось вирішив із ним пожартувати?). Словом, у небайдужого громадянина лишився один шлях – до райгазети. Наразі комахи в Носівці сфотографовані. Про причини їхньої активності можна лише здогадуватися. Ймовірно, вони передчувають близьке потепління? Хоча інші природні ознаки вказують на абсолютно протилежний прогноз: у Сновську були помічені снігурі. А це ніби попередження – чекайте на сильні морози.
Як же воно складеться насправді – побачимо. А стосовно комах, то „Промінь” пропонує вчителям біології місцевих шкіл разом із зацікавленими учнями провести невеличке дослідження. Встановити, що то за жучки, з’ясувати, чому вони такі активні узимку. Результати такої роботи наша газета і опублікує.
Олег МІРОШНИЧЕНКО,фото автора
У понеділок, 23 січня, до редакції „Променя” прийшов мешканець Сновська, пенсіонер А.А. Шахрай. (Він живе у мікрорайоні Носівка). Наш читач попрохав розібратися в одному явно аномальному явищі. „Ще вчора, як отець Богдан прийшов до мене святити хату, - розповів він, - то звернув увагу на тисячі дрібненьких комах, які вкрили снігові замети біля мого двору. Я, правда кажучи, до того і не придивлявся. А як глянув – здивувався: хмара чорненьких жучків на білому насті. Повзають, стрибають, рояться ніби. Тут уночі мороз був, а їм хоч би що. Взагалі узимку вони мали б перебувати у сплячці. Щось тут не те”.
А.А. Шахрай згодом виявив на вулицях Носівки ще чимало місць з отими жучками. Не маючи пояснення, що ж це відбувається і які може спричинити наслідки, звернувся спочатку до санепідемслужби. Але там до інформації нашого земляка поставилися стримано, мовляв, це не до нас... Згодом йому порадили – краще розповісти все ветеринарам. (А, може, таким чином хтось вирішив із ним пожартувати?). Словом, у небайдужого громадянина лишився один шлях – до райгазети. Наразі комахи в Носівці сфотографовані. Про причини їхньої активності можна лише здогадуватися. Ймовірно, вони передчувають близьке потепління? Хоча інші природні ознаки вказують на абсолютно протилежний прогноз: у Сновську були помічені снігурі. А це ніби попередження – чекайте на сильні морози.
Як же воно складеться насправді – побачимо. А стосовно комах, то „Промінь” пропонує вчителям біології місцевих шкіл разом із зацікавленими учнями провести невеличке дослідження. Встановити, що то за жучки, з’ясувати, чому вони такі активні узимку. Результати такої роботи наша газета і опублікує.
Олег МІРОШНИЧЕНКО,фото автора
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