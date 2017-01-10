Урядом внесено зміни до Закону «Про психіатричну допомогу» в частині надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду - на догляд за ним. Даними змінами передбачено, що з 1 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців, але не може бути більшим, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 1544 грн.
який за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду - на догляд за ним. Даними змінами передбачено, що з 1 січня 2017 року розмір зазначеної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців, але не може бути більшим, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 1544 грн.
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