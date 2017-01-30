Семінар відповість на ваші запитання

Управлінням державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Чернігівській області планується проведення спільного семінару для представників громадських формувань та адміністраторів Сновської районної державної адміністрації з питань надання статусу неприбутковості громадським формуванням, особливостей процедури прийняття документів адміністраторами ЦНАП у сфері реєстрації громадських формувань.
Також на семінарі планується висвітлити питання антирейдерського законодавства, новацій та он-лайн сервісів Міністерства юстиції України.
Крім того, заплановано проведення прийому громадян та представників юридичних осіб з питань державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації прав на нерухомість та бізнесу.
Проведення заходів заплановано на 24 лютого 2017 року; семінар – з 10.30 до 11.30; прийом громадян – з 11.30 до 13.00.
Також на семінарі планується висвітлити питання антирейдерського законодавства, новацій та он-лайн сервісів Міністерства юстиції України.
Крім того, заплановано проведення прийому громадян та представників юридичних осіб з питань державної реєстрації громадських формувань, державної реєстрації прав на нерухомість та бізнесу.
Проведення заходів заплановано на 24 лютого 2017 року; семінар – з 10.30 до 11.30; прийом громадян – з 11.30 до 13.00.
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