вторник, 3 января 2017 г.

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради

10 лютого 2017 року о 15-00 в залі засідань РДА відбудуться установчі збори інститутів громадянського суспільства для обрання складу громадської ради при Щорській районній державній адміністрації.


До участі у зборах запрошуються всі інститути громадянського суспільства (представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ).
До ініціативної групи подається заява і перелік інших документів, про які можна дізнатися за телефоном 2-13-32.
Автор: на

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