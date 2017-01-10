Рішення (десята (позачергова) сесія сьомого скликання)

29 грудня 2016 року, м.Сновськ
Про районний бюджет на 2017 рік
Районна рада вирішила:
1. Визначити на 2017 рік: доходи районного бюджету у сумі 79447000 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 79447000 грн., спеціального фонду районного бюджету 0,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення; видатки районного бюджету у сумі 79447000 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 79384000 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 63000 грн згідно з додатком №3 цього рішення; повернення кредитів до районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 15000 грн. згідно з додатком №4 цього рішення; надання кредитів з районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету — 15000 грн. згідно з додатком №4 цього рішення; профіцит районного бюджету у сумі 63000 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 63000 грн. згідно з додатком №2 цього рішення; дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 63000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у сумі 79447000 грн., у тому числі по загальному фонду 79384000 грн. та по спеціальному фонду 63000,00 грн. згідно з додатком №3 цього рішення. 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2000 гривень. 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення. 5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення. 6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 0,00 гривень. 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам. 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в 2017 році у сумі 63000 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
Про районний бюджет на 2017 рік
Районна рада вирішила:
1. Визначити на 2017 рік: доходи районного бюджету у сумі 79447000 грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 79447000 грн., спеціального фонду районного бюджету 0,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення; видатки районного бюджету у сумі 79447000 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 79384000 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 63000 грн згідно з додатком №3 цього рішення; повернення кредитів до районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 15000 грн. згідно з додатком №4 цього рішення; надання кредитів з районного бюджету у сумі 15000 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету — 15000 грн. згідно з додатком №4 цього рішення; профіцит районного бюджету у сумі 63000 грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 63000 грн. згідно з додатком №2 цього рішення; дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 63000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у сумі 79447000 грн., у тому числі по загальному фонду 79384000 грн. та по спеціальному фонду 63000,00 грн. згідно з додатком №3 цього рішення. 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 2000 гривень. 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 цього рішення. 5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення. 6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 0,00 гривень. 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам. 8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в 2017 році у сумі 63000 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.
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