Новорічна радість

У нинішньому році, як ніколи гарною, видалася новорічна ялинка, встановлена у центрі Сновська. Про те, як з`явився цей неодмінний атрибут зимових свят – читайте далі.
Ще у першій половині грудня мешканці міста побачили, як на головній площі працівники комунальної сфери розклали якесь багаття. Щоб вогонь горів веселіше, вони підживлювали його зрідженим газом із балона. Людям було невтямки: що відбувається? Як пояснила згодом начальник житлово-експлуатаційної дільниці Г.І. Кошова, протягом кількох днів довелося поморочитися над розчищенням спеціального отвору в землі для встановлення новорічної ялинки. Зазвичай її розміщували в попередні роки навпроти магазину АТБ. Так хотіли зробити і цього разу, але з’ясувалося: влітку, під час ремонту площі, робітники „запломбували” асфальтом „ялинковий отвір”. (А перед цим хтось поцупив з нього металеву кришку). Коли розбили асфальт, то побачили – всередині знаходяться рештки старого стовбура. Його розмочило водою, він набряк і витягти деревину не було жодної можливості. Тому ухвалили рішення – випалити все це газом. Проте очікуваного результату така операція не принесла. Тож організатори новорічних святкувань вирішили встановити ялину на майданчику перед районним Будинком культури.
І ось ялинка – вже стоїть прикрашена, напрочуд гарна, освітлена різнокольоровими сяючими гірляндами. Багато хто з наших земляків навіть зупинявся біля неї, роздивлявся. А потім запитував знайомих: звідки така краса? Схоже питання поставив „Промінь” і начальнику відділу освіти РДА Т.А. Булденко. За її словами, це височезне дерево росло у Гвоздиківці, на території колишньої сільської школи. (Зараз там розташовується міжшкільний навчально-виробничий комбінат). Загалом у дворі біля ганку стояли дві ялини, посаджені близько п’ятдесяти років тому. І одна з них вже давно своїми гілками „шкрябала” покрівлю на даху, завдаючи чимало клопоту. Нещодавно до відділу освіти зателефонував керівник НВК і сказав, що міський голова О.О. Медведьов просить віддати ялину для проведення новорічних свят. Комісійно було ухвалено – вирішити відразу два питання: убезпечити дах від подальших пошкоджень і зробити подарунок громаді до Нового року.
Підсумовуючи цю оповідь, треба констатувати, що такої великої, пишної та гарної ялинки у райцентрі не було вже багато років. І тому з самого початку святкового періоду атмосфера урочистостей і радості запанувала в місті. Слід сподіватися, й надалі все буде добре.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
Ще у першій половині грудня мешканці міста побачили, як на головній площі працівники комунальної сфери розклали якесь багаття. Щоб вогонь горів веселіше, вони підживлювали його зрідженим газом із балона. Людям було невтямки: що відбувається? Як пояснила згодом начальник житлово-експлуатаційної дільниці Г.І. Кошова, протягом кількох днів довелося поморочитися над розчищенням спеціального отвору в землі для встановлення новорічної ялинки. Зазвичай її розміщували в попередні роки навпроти магазину АТБ. Так хотіли зробити і цього разу, але з’ясувалося: влітку, під час ремонту площі, робітники „запломбували” асфальтом „ялинковий отвір”. (А перед цим хтось поцупив з нього металеву кришку). Коли розбили асфальт, то побачили – всередині знаходяться рештки старого стовбура. Його розмочило водою, він набряк і витягти деревину не було жодної можливості. Тому ухвалили рішення – випалити все це газом. Проте очікуваного результату така операція не принесла. Тож організатори новорічних святкувань вирішили встановити ялину на майданчику перед районним Будинком культури.
І ось ялинка – вже стоїть прикрашена, напрочуд гарна, освітлена різнокольоровими сяючими гірляндами. Багато хто з наших земляків навіть зупинявся біля неї, роздивлявся. А потім запитував знайомих: звідки така краса? Схоже питання поставив „Промінь” і начальнику відділу освіти РДА Т.А. Булденко. За її словами, це височезне дерево росло у Гвоздиківці, на території колишньої сільської школи. (Зараз там розташовується міжшкільний навчально-виробничий комбінат). Загалом у дворі біля ганку стояли дві ялини, посаджені близько п’ятдесяти років тому. І одна з них вже давно своїми гілками „шкрябала” покрівлю на даху, завдаючи чимало клопоту. Нещодавно до відділу освіти зателефонував керівник НВК і сказав, що міський голова О.О. Медведьов просить віддати ялину для проведення новорічних свят. Комісійно було ухвалено – вирішити відразу два питання: убезпечити дах від подальших пошкоджень і зробити подарунок громаді до Нового року.
Підсумовуючи цю оповідь, треба констатувати, що такої великої, пишної та гарної ялинки у райцентрі не було вже багато років. І тому з самого початку святкового періоду атмосфера урочистостей і радості запанувала в місті. Слід сподіватися, й надалі все буде добре.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото автора
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