понедельник, 30 января 2017 г.

Герої кожної епохи

У рамках вшанування пам’яті героїв битви під Крутами, подвигу Небесної сотні та захисників української державності на Донбасі в місцевому музеї відкрито тематичну виставку.

Цього тижня музейні працівники підготували для учнів міської школи №1 вельми пізнавальний захід, присвячений героїчним сторінками нашої національної історії. Участь у зібранні взяв заступник голови райдержадміністрації В.М. Карпенко.
Автор: на
Ярлыки:

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