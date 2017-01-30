Герої кожної епохи

У рамках вшанування пам’яті героїв битви під Крутами, подвигу Небесної сотні та захисників української державності на Донбасі в місцевому музеї відкрито тематичну виставку.
Цього тижня музейні працівники підготували для учнів міської школи №1 вельми пізнавальний захід, присвячений героїчним сторінками нашої національної історії. Участь у зібранні взяв заступник голови райдержадміністрації В.М. Карпенко.
Цього тижня музейні працівники підготували для учнів міської школи №1 вельми пізнавальний захід, присвячений героїчним сторінками нашої національної історії. Участь у зібранні взяв заступник голови райдержадміністрації В.М. Карпенко.
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