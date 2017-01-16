Зима і сажа

Вже далеко не перший рік, як наші земляки активно переходять на опалення своїх будинків дровами. Так дешевше – ось головний аргумент тих, хто повернувся до традиційних методів обігріву оселі. Економія – порівняно з газом – очевидна.
Щоправда, при цьому стали актуальними і деякі незручності користування грубами, зокрема – утворення сажі в димарях.
Коли горять дрова – без сажі точно не обійдеться. А якщо вони недостатньо сухі та ще й з дерев хвойних порід, то чистити димар, лежак і колодязі в грубі доведеться після кожного опалювального сезону. Хоча, як не було щастя, так нещастя допомогло, - кажуть у народі. Необхідність підтримувати печі у належному стані посприяла відродженню на нашій місцевості такої дещо екзотичної професії, як сажотрус. (Оголошення про це публікувалися і в газеті „Промінь”). Щоправда, сучасні спеціалісти боротьби із сажею не зовсім схожі на своїх старовинних попередників. Замість довгої щітки у них тепер „на озброєнні” удосконалений варіант великого побутового пилосмока. Сажотрус залазить на дах і на верхівці труби встановлює своє обладнання. Вмикає його, а потім почергово наказує господарю хати відкривати дверцята й засувки груби. Над димарем угору починає здійматися хмара сажі, яку вітер розносить довкола. (Добре, якщо в цей час сусіди не вивісили десь у своєму дворі білизну для сушіння, бо матимуть клопіт). Правду кажучи, механічне сажотрусіння не є ідеальним, бо рухомий потік повітря виносить лише легку сажу. А отже „чорне і гидке”, що осіло на внутрішніх стінках димаря, майже повністю лишається на своєму місці, його позбутися можна лише добряче „пошурувавши” якимось „щетинистим” інструментом.
Разом з цим треба наголосити: сажа в печі та димарі може стати причиною виникнення неприємностей і навіть – пожежі. Як розповів „Променю” начальник державної пожежно-рятувальної частини Роман Силенко, за певних умов сажа схильна до займання. Адже, серед іншого, вона складається і з незгорілих часточок твердого палива. З початку нинішнього опалювального сезону в нашому районі сталося вже декілька випадків займання сажі. Так, третього грудня у Сновську в секторі приватної забудови ледве не дійшло до пожежі – лиху вдалося запобігти лише завдяки вчасному виявленню і оперативним діям професійних вогнеборців. А в Гвоздиківці по вул.Неретіна у вечірню пору почали розгортатися доволі загрозливі події: у димарі жилої хати так горіла сажа, що стовп вогню піднімався на кілька метрів угору. І добре, що цей інцидент не призвів до виникнення справжньої пожежі. Тому пожежна служба ще раз нагадує мешканцям Сновщини: треба дотримуватися встановлених правил під час експлуатації пічного опалення. І починати з простого – регулярно трусити сажу.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Щоправда, при цьому стали актуальними і деякі незручності користування грубами, зокрема – утворення сажі в димарях.
Коли горять дрова – без сажі точно не обійдеться. А якщо вони недостатньо сухі та ще й з дерев хвойних порід, то чистити димар, лежак і колодязі в грубі доведеться після кожного опалювального сезону. Хоча, як не було щастя, так нещастя допомогло, - кажуть у народі. Необхідність підтримувати печі у належному стані посприяла відродженню на нашій місцевості такої дещо екзотичної професії, як сажотрус. (Оголошення про це публікувалися і в газеті „Промінь”). Щоправда, сучасні спеціалісти боротьби із сажею не зовсім схожі на своїх старовинних попередників. Замість довгої щітки у них тепер „на озброєнні” удосконалений варіант великого побутового пилосмока. Сажотрус залазить на дах і на верхівці труби встановлює своє обладнання. Вмикає його, а потім почергово наказує господарю хати відкривати дверцята й засувки груби. Над димарем угору починає здійматися хмара сажі, яку вітер розносить довкола. (Добре, якщо в цей час сусіди не вивісили десь у своєму дворі білизну для сушіння, бо матимуть клопіт). Правду кажучи, механічне сажотрусіння не є ідеальним, бо рухомий потік повітря виносить лише легку сажу. А отже „чорне і гидке”, що осіло на внутрішніх стінках димаря, майже повністю лишається на своєму місці, його позбутися можна лише добряче „пошурувавши” якимось „щетинистим” інструментом.
Разом з цим треба наголосити: сажа в печі та димарі може стати причиною виникнення неприємностей і навіть – пожежі. Як розповів „Променю” начальник державної пожежно-рятувальної частини Роман Силенко, за певних умов сажа схильна до займання. Адже, серед іншого, вона складається і з незгорілих часточок твердого палива. З початку нинішнього опалювального сезону в нашому районі сталося вже декілька випадків займання сажі. Так, третього грудня у Сновську в секторі приватної забудови ледве не дійшло до пожежі – лиху вдалося запобігти лише завдяки вчасному виявленню і оперативним діям професійних вогнеборців. А в Гвоздиківці по вул.Неретіна у вечірню пору почали розгортатися доволі загрозливі події: у димарі жилої хати так горіла сажа, що стовп вогню піднімався на кілька метрів угору. І добре, що цей інцидент не призвів до виникнення справжньої пожежі. Тому пожежна служба ще раз нагадує мешканцям Сновщини: треба дотримуватися встановлених правил під час експлуатації пічного опалення. І починати з простого – регулярно трусити сажу.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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