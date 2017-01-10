Супер-приз вручено Олені Зорко

Новий рік – одне з найочікуваніших свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у дива. Та вдвічі приємніше отримувати подарунки з несподіваного боку.
Саме так трапилося і з мешканкою Сновська, учасницею святкової лотереї „Променя” Оленою Василівною Зорко.
Каже: „Промінь” передплачую, скільки себе пам’ятаю, але ніколи нічого не вигравала! І раптом – супер-приз!”
Дізнавшись, що удачу за хвоста смикнула саме вона, пані Олені посипалися привітання – і від колег з дистанції колії, і від друзів та знайомих. Найбільше ж радісних клопотів довелося пережити мамі, бо саме до неї в господу мав прибути живий подарунок.
Зраділи хрюші синок та донечка Олени Василівни, щоправда, вони й сама володарка виграшу – вегетаріанці, м’яса й сала взагалі до свого харчового раціону не додають. Можливо, відтепер свої погляди на їжу змінять?
Натомість любить сальце з часничком головний спонсор призу – директор псп ім. Ватутіна Володимир Іванович Жолобецький, люблять цей поживний продукт і чи не усі читачі районки. До речі, коли несли до редакційної скриньки передплатні квитанції, майже щоразу промовляли: „От би поросятко виграти!”
Володимир Іванович Жолобецький подарував Олені Василівні Зорко гарного біленького (більше десяти кілограмів!) кабанчика, а разом з ним – побажання здоров’я і добра.
Знаймо: він є постійним шанувальником „Променя”, справжнім його другом.
Тож від душі дякуємо Володимиру Івановичу, вмілому господарю, надійному другу, і зичимо в Новому 2017 році лише щастя і удачі. І кажемо „Спасибі!” за підставлене дуже плече, за розуміння і підтримку.
Фото
Олени КОМПАНЕЦЬ
Саме так трапилося і з мешканкою Сновська, учасницею святкової лотереї „Променя” Оленою Василівною Зорко.
Каже: „Промінь” передплачую, скільки себе пам’ятаю, але ніколи нічого не вигравала! І раптом – супер-приз!”
Дізнавшись, що удачу за хвоста смикнула саме вона, пані Олені посипалися привітання – і від колег з дистанції колії, і від друзів та знайомих. Найбільше ж радісних клопотів довелося пережити мамі, бо саме до неї в господу мав прибути живий подарунок.
Зраділи хрюші синок та донечка Олени Василівни, щоправда, вони й сама володарка виграшу – вегетаріанці, м’яса й сала взагалі до свого харчового раціону не додають. Можливо, відтепер свої погляди на їжу змінять?
Натомість любить сальце з часничком головний спонсор призу – директор псп ім. Ватутіна Володимир Іванович Жолобецький, люблять цей поживний продукт і чи не усі читачі районки. До речі, коли несли до редакційної скриньки передплатні квитанції, майже щоразу промовляли: „От би поросятко виграти!”
Володимир Іванович Жолобецький подарував Олені Василівні Зорко гарного біленького (більше десяти кілограмів!) кабанчика, а разом з ним – побажання здоров’я і добра.
Знаймо: він є постійним шанувальником „Променя”, справжнім його другом.
Тож від душі дякуємо Володимиру Івановичу, вмілому господарю, надійному другу, і зичимо в Новому 2017 році лише щастя і удачі. І кажемо „Спасибі!” за підставлене дуже плече, за розуміння і підтримку.
Фото
Олени КОМПАНЕЦЬ
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