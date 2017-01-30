(одинадцята сесія сьомого скликання)
20 січня 2017 року № 11/7-1
м.Сновськ
Про повідомлення районної виборчої
комісії та визнання повноважень
депутатів Сновської районної ради
Відповідно до статей 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 89, 90 Закону України «Про місцеві вибори», статті 110 регламенту роботи Сновської районної ради 7 скликання, враховуючи результати перших місцевих виборів депутатів Сновської міської ради об’єднаної територіальної громади, дострокове припинення повноважень депутатів Сновської районної ради Чернігівської області 7 скликання – С.С. Скідан, В.А. Пискуна, М.Ф. Росіка, О.І. Компанець, О.І. Кирилюка, А.О. Захарченка, В.М. Смоляка, В.М. Сікача, рішення Сновської районної виборчої комісії від 18 грудня 2016 року №10 «Про заміщення депутатів», заслухавши інформацію голови Сновської районної виборчої комісії Н.В. Налімової, районна рада в и р і ш и л а: 1.Рішення та інформацію Сновської районної виборчої комісії взяти до відома (додається). 2. Визнати повноваження депутатів Сновської районної ради Чернігівської області сьомого скликання, а саме: Ігоря Вадимовича Виблова, обраного по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської місцевої організації Радикальної Партії Олега Ляшка; Василя Михайловича Мороза, обраного по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської районної партійної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРОП»; Олени Володимирівни Шетюк, обраної по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської районної партійної організації Аграрної партії України; Валентини Миколаївни Карась, обраної по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Сновської районної в Чернігівській області організації партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
Заступник голови районної ради І.Г. Орда
20 січня 2017 року № 11/7-1
м.Сновськ
Про повідомлення районної виборчої
комісії та визнання повноважень
депутатів Сновської районної ради
Відповідно до статей 43, 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 89, 90 Закону України «Про місцеві вибори», статті 110 регламенту роботи Сновської районної ради 7 скликання, враховуючи результати перших місцевих виборів депутатів Сновської міської ради об’єднаної територіальної громади, дострокове припинення повноважень депутатів Сновської районної ради Чернігівської області 7 скликання – С.С. Скідан, В.А. Пискуна, М.Ф. Росіка, О.І. Компанець, О.І. Кирилюка, А.О. Захарченка, В.М. Смоляка, В.М. Сікача, рішення Сновської районної виборчої комісії від 18 грудня 2016 року №10 «Про заміщення депутатів», заслухавши інформацію голови Сновської районної виборчої комісії Н.В. Налімової, районна рада в и р і ш и л а: 1.Рішення та інформацію Сновської районної виборчої комісії взяти до відома (додається). 2. Визнати повноваження депутатів Сновської районної ради Чернігівської області сьомого скликання, а саме: Ігоря Вадимовича Виблова, обраного по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської місцевої організації Радикальної Партії Олега Ляшка; Василя Михайловича Мороза, обраного по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської районної партійної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРОП»; Олени Володимирівни Шетюк, обраної по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Щорської районної партійної організації Аграрної партії України; Валентини Миколаївни Карась, обраної по багатомандатному виборчому округу з виборів депутатів Сновської (Щорської) районної ради Чернігівської області за виборчим списком Сновської районної в Чернігівській області організації партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».
Заступник голови районної ради І.Г. Орда
Комментариев нет:
Отправить комментарий