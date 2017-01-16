Збройні Сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом

Держава взяла курс на контрактну армію. Тобто створення Збройних Сил, військовослужбовці яких мають не лише обов’язки, а й соціальний захист, грошове забезпечення і гарантії росту та розвитку одні з найкращих в країні.
Зараз Збройні Сили України запрошують громадян України на військову службу за контрактом.
Кандидати мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором; грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатну медичну допомогу в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; отримання підйомної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї, які переїжджають з ним на нове місце служби; одноразову винагороду в розмірі 11024 гривні – для рядового складу, 12402 грн. – для сержантського складу, 13780 грн. – для офіцерського складу; санаторно-курортне лікування, грошову допомогу на оздоровлення; щорічну оплачувану відпустку терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
На військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров`я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не знаходяться під слідством і не мають судимості. За інформацією щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служби, громадяни можуть звертатися до військових комісаріатів та військових частин.
І.Батюк, військовий комісар
Зараз Збройні Сили України запрошують громадян України на військову службу за контрактом.
Кандидати мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором; грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатну медичну допомогу в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; отримання підйомної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї, які переїжджають з ним на нове місце служби; одноразову винагороду в розмірі 11024 гривні – для рядового складу, 12402 грн. – для сержантського складу, 13780 грн. – для офіцерського складу; санаторно-курортне лікування, грошову допомогу на оздоровлення; щорічну оплачувану відпустку терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
На військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров`я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не знаходяться під слідством і не мають судимості. За інформацією щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служби, громадяни можуть звертатися до військових комісаріатів та військових частин.
І.Батюк, військовий комісар
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