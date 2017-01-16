понедельник, 16 января 2017 г.

Збройні Сили України запрошують громадян на військову службу за контрактом

Держава взяла курс на контрактну армію. Тобто створення Збройних Сил, військовослужбовці яких мають не лише обов’язки, а й соціальний захист, грошове забезпечення і гарантії росту та розвитку одні з найкращих в країні.


Зараз Збройні Сили України запрошують громадян України на військову службу за контрактом.
Кандидати мають право: отримати фахову підготовку за військовими спеціальностями за особистим вибором; грошове забезпечення в розмірі від 7000 гривень; продовольче і матеріальне забезпечення; безоплатну медичну допомогу в військово-медичних закладах; безкоштовне проживання в гуртожитках; отримання підйомної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї, які переїжджають з ним на нове місце служби; одноразову винагороду в розмірі 11024 гривні – для рядового складу, 12402 грн. – для сержантського складу, 13780 грн. – для офіцерського складу; санаторно-курортне лікування, грошову допомогу на оздоровлення; щорічну оплачувану відпустку терміном від 30 до 45 діб і основне – можливість професійного і кар’єрного росту.
На військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, що за станом здоров`я є придатними для служби в Збройних Силах України, мають базову загальну середню освіту, не знаходяться під слідством і не мають судимості. За інформацією щодо умов укладання контракту, переліком вакантних посад та умов проходження служби, громадяни можуть звертатися до військових комісаріатів та військових частин.
І.Батюк, військовий комісар
Автор: на
Ярлыки:

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