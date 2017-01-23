14 січня о 2-ій год. ночі на ПЗЧ ДПРЧ надійшло повідомлення про займання у жилому будинку в м.Сновськ по вул. Горького.
Власниця – 1973 р.н., тимчасово непрацююча. Горіла хата 6 х 10 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення - водяне. Вогонь почав поширюватися з веранди. Внаслідок цього знищено веранду та дах, пошкоджено стіни та перекриття. Причина пожежі встановлюється. Завдяки оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано, не допущено поширення полум’я на два сусідні жилі будинки та 1 господарчу будівлю.
Вкотре нагадуємо мешканцям району, що на цілодобовому чергуванні в підрозділі перебуває 4 особи (включно з водієм та диспетчером). При виїзді чергового караулу на пожежу здійснюється збір особового складу резервного караулу (який перебуває вдома), термін збору – до 1 години. Пожежний автомобіль завжди прибуває на пожежу заправлений водою (ємність цистерни – 2,5/2,8 м3). Час роботи двох стволів від автомобіля – 5 хвилин.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Власниця – 1973 р.н., тимчасово непрацююча. Горіла хата 6 х 10 м кв., стіни дерев’яні, покрівля шиферна, освітлення електричне, опалення - водяне. Вогонь почав поширюватися з веранди. Внаслідок цього знищено веранду та дах, пошкоджено стіни та перекриття. Причина пожежі встановлюється. Завдяки оперативним та вмілим діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано, не допущено поширення полум’я на два сусідні жилі будинки та 1 господарчу будівлю.
Вкотре нагадуємо мешканцям району, що на цілодобовому чергуванні в підрозділі перебуває 4 особи (включно з водієм та диспетчером). При виїзді чергового караулу на пожежу здійснюється збір особового складу резервного караулу (який перебуває вдома), термін збору – до 1 години. Пожежний автомобіль завжди прибуває на пожежу заправлений водою (ємність цистерни – 2,5/2,8 м3). Час роботи двох стволів від автомобіля – 5 хвилин.
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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