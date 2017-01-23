Історія розвитку громади почалася з чистого аркуша

На другому пленарному засіданні першої сесії Сновської міської ради VIII скликання
17 січня продовжила свою роботу перша сесія міськради восьмого скликання.
На її друге пленарне засідання зібралися 25 депутатів, котрі оперативно (менше, ніж за 2 години) розглянули 21 пункт порядку денного. Причому – без зайвої демагогії і непотрібних емоцій.
Після складання повноважень депутата Бориса Добродія (він побажав залишитися виконуючим обов’язки старости Великого Щимеля), затвердження структури міськради, положення про управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, тимчасового штатного розкладу було озвучене одне з найголовніших питань – про міський бюджет на 2017 рік. Доповідач – в.о. очільниці фінансового управління РДА Ліна Савченко – розклала „по поличках” всі доходи і видатки, запропонувавши встановити за ними контроль постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Олександр Кирилюк). Ліна Георгіївна наголосила: у новий бюджетний рік громада вступає без минулорічних боргів, тож її історія починається з чистого аркуша.
Далі, за поданням міського голови О.О. Медведьова, який вів цю сесію, обирали першого його заступника і просто заступника. Невелику полеміку викликала кандидатура першого заступника Івана Орди, за якого все ж таки переважною більшістю депутати проголосували. Тепер йому доведеться скласти повноваження заступника голови райради, поринути в іншу роботу. Одноголосно обрали заступником Сергія Силенка і утворили виконавчий комітет, до складу якого увійшли: О.Медведьов, Н.Самойлова, І.Орда, С.Силенок, В.Радібеда, О.Запорожець, О.Скороход, Т.Сухобок, Н.Єфименко, Г.Кошова, В.Журавльов, І.Лащенко, М.Михалко, М.Шило, О.Кириченко, С.Кромський, О.Грабовський, О.Салата, М.Васько, Б.Добродій, С.Пищур, С.Супруненко, Л.Мороз, Н.Ховпун, Н.Дворник, А.Ларченко, Т.Немировська, О.Недвига, Л.Гордієнко, А.Сірий, О.Згонник, М.Деркач, Т.Семенок, Т.Лисенко, І.Швець, Р.Циганок, А.Шевардіна, М.Шмаровоз, Л.Кривошей, А.Бондаренко, Т.Мартиненко, М.Бондар, М.Мороз.
Серед низки інших розглянутих питань виокремила б затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Сновської міської ради, суттєву допомогу в розробці якого надали представники Радикальної партії Олега Ляшка. Депутат цієї політсили Олександр Кузьменко першим і зареєстрував собі двох помічників, якими стали добре відомі в нашому краї політичні діячі Павло Мірошниченко й Олексій Пій.
Решта сновських народних обранців з подібною підмогою не визначилися. Будуть думати і вирішувати.
У фіналі сесії розглядався блок питань, пов’язаний з умовами оплати праці міського голови, секретаря, першого заступника і заступника, а також їхнє преміювання в І півріччі і І кварталі. Аналізувати це рішення було б некоректним, але все-таки скажу, що воно для наших посадовців зовсім непогане, навіть хороше, бо ж передбачає 100% щомісячні додаткові грошові вливання за складність та напруженість у роботі.
Зрештою, так не лише у нас, а й по всій області і Україні. Були й прецеденти у сусідів-корюківців, коли ті щомісячні премії самим собі нараховували аж по 200%. Виходить, що наші чиновники – скромніші!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
17 січня продовжила свою роботу перша сесія міськради восьмого скликання.
На її друге пленарне засідання зібралися 25 депутатів, котрі оперативно (менше, ніж за 2 години) розглянули 21 пункт порядку денного. Причому – без зайвої демагогії і непотрібних емоцій.
Після складання повноважень депутата Бориса Добродія (він побажав залишитися виконуючим обов’язки старости Великого Щимеля), затвердження структури міськради, положення про управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, тимчасового штатного розкладу було озвучене одне з найголовніших питань – про міський бюджет на 2017 рік. Доповідач – в.о. очільниці фінансового управління РДА Ліна Савченко – розклала „по поличках” всі доходи і видатки, запропонувавши встановити за ними контроль постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Олександр Кирилюк). Ліна Георгіївна наголосила: у новий бюджетний рік громада вступає без минулорічних боргів, тож її історія починається з чистого аркуша.
Далі, за поданням міського голови О.О. Медведьова, який вів цю сесію, обирали першого його заступника і просто заступника. Невелику полеміку викликала кандидатура першого заступника Івана Орди, за якого все ж таки переважною більшістю депутати проголосували. Тепер йому доведеться скласти повноваження заступника голови райради, поринути в іншу роботу. Одноголосно обрали заступником Сергія Силенка і утворили виконавчий комітет, до складу якого увійшли: О.Медведьов, Н.Самойлова, І.Орда, С.Силенок, В.Радібеда, О.Запорожець, О.Скороход, Т.Сухобок, Н.Єфименко, Г.Кошова, В.Журавльов, І.Лащенко, М.Михалко, М.Шило, О.Кириченко, С.Кромський, О.Грабовський, О.Салата, М.Васько, Б.Добродій, С.Пищур, С.Супруненко, Л.Мороз, Н.Ховпун, Н.Дворник, А.Ларченко, Т.Немировська, О.Недвига, Л.Гордієнко, А.Сірий, О.Згонник, М.Деркач, Т.Семенок, Т.Лисенко, І.Швець, Р.Циганок, А.Шевардіна, М.Шмаровоз, Л.Кривошей, А.Бондаренко, Т.Мартиненко, М.Бондар, М.Мороз.
Серед низки інших розглянутих питань виокремила б затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Сновської міської ради, суттєву допомогу в розробці якого надали представники Радикальної партії Олега Ляшка. Депутат цієї політсили Олександр Кузьменко першим і зареєстрував собі двох помічників, якими стали добре відомі в нашому краї політичні діячі Павло Мірошниченко й Олексій Пій.
Решта сновських народних обранців з подібною підмогою не визначилися. Будуть думати і вирішувати.
У фіналі сесії розглядався блок питань, пов’язаний з умовами оплати праці міського голови, секретаря, першого заступника і заступника, а також їхнє преміювання в І півріччі і І кварталі. Аналізувати це рішення було б некоректним, але все-таки скажу, що воно для наших посадовців зовсім непогане, навіть хороше, бо ж передбачає 100% щомісячні додаткові грошові вливання за складність та напруженість у роботі.
Зрештою, так не лише у нас, а й по всій області і Україні. Були й прецеденти у сусідів-корюківців, коли ті щомісячні премії самим собі нараховували аж по 200%. Виходить, що наші чиновники – скромніші!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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