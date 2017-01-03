«Граємо на позитиві» – девіз ансамблю «Мажор»

Нещодавно ансамбль баяністів «Мажор» взяв участь у шоу «Україна має Талант. Діти». Розказувати, як проходив сам виступ, учасники поки не можуть – умови конкурсу такі, що доки не стануть офіційно відомі результати кастингу, розголошувати деталі не можна.
Та це не зменшує вражень дітей: молоді музиканти в захваті і від виступу, і від столиці, інформує Future.cn.ua. Для молодого ансамблю така поїздка – вагоме досягнення. Створений колектив у 2013 році, а похвалитися вже має чим. У ансамбля є перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Лише за останні два роки було здобуто 9 дипломів лауреатів, 6 із них – І ступеня.
Репертуар різноманітний: від класичної музики до сучасних творів. Відмінність ансамблю – в естрадному оформленні інструментального номера. «Це використання літературного читання, художнього слова, хореографічних, вокальних, театральних та циркових елементів. Виразність та звучання баяна допомагають підкреслити перкусійні інструменти, що створює неповторний стиль музики», - розповіла Світлана Кузьменко, керівник ансамблю. Саме її заслуга в тому, що колектив зміг закупити перкусійні інструменти та організувати поїздку на шоу. Проект авторства пані Світлани виграв грант від благодійного фонду «Майбутнє Чернігівщини». Виступи баяністів радо вітають у рідному Сновську. А з таким завзяттям та талантом рукою подати до нових висот.
Та це не зменшує вражень дітей: молоді музиканти в захваті і від виступу, і від столиці, інформує Future.cn.ua. Для молодого ансамблю така поїздка – вагоме досягнення. Створений колектив у 2013 році, а похвалитися вже має чим. У ансамбля є перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Лише за останні два роки було здобуто 9 дипломів лауреатів, 6 із них – І ступеня.
Репертуар різноманітний: від класичної музики до сучасних творів. Відмінність ансамблю – в естрадному оформленні інструментального номера. «Це використання літературного читання, художнього слова, хореографічних, вокальних, театральних та циркових елементів. Виразність та звучання баяна допомагають підкреслити перкусійні інструменти, що створює неповторний стиль музики», - розповіла Світлана Кузьменко, керівник ансамблю. Саме її заслуга в тому, що колектив зміг закупити перкусійні інструменти та організувати поїздку на шоу. Проект авторства пані Світлани виграв грант від благодійного фонду «Майбутнє Чернігівщини». Виступи баяністів радо вітають у рідному Сновську. А з таким завзяттям та талантом рукою подати до нових висот.
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