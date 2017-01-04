Фільм «Колискова для дорослих» – про Леоніда Тереховича

11 січня о 21:30 в ефірі Чернігівської регіональної дирекції Національної телекомпанії України відбудеться прем`єрний показ нового документально-постановочного фільму з проекту «Колискова для дорослих».
Цього разу він присвячений Леоніду Тереховичу – українському поету, який народився та жив у селі Кучинівка Щорського району.
Повтор – 12 січня о пів на 10 ранку.
Автор сценарію та режисер – Ірина Воробей. В ролі Леоніда Тереховича – заслужений артист України Олексій Биш, а в ролі його діда, Якима Тереховича, – заслужений артист України Іван Круш.
Постать Леоніда Тереховича поки що мало відома на Чернігівщині та в Україні. Втім, вже відома читачам Svoboda.FM, де неодноразово публікувалися його вірші.
Леонід – онук діяча Української революції 1917–1921 рр. Якима Тереховича (родом з села Безуглівка, вчителював у Великому Щимелі), спадкоємець української сільської інтелігенції, дисидент-одинак, за висловом сучасників – «задиркуватий непослух».
Доля поета склалася трагічно. Як і багатьох, хто намагався відверто казати про оточуючу дійсність. Однак залишилися його непересічна творчість та пронизливі думки.
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