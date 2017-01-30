Післяноворічна оказія

У середу над Сновськом здійнявся доволі сильний вітер і призвів до небезпечної оказії у центрі міста.
Величезна, висотою понад десять метрів, привезена із Гвоздиківки новорічна ялинка не витримала напруги і впала. (Тріснув черен у самому низу стовбура). Добре, що в цей момент довкола не було людей, тож ніхто не постраждав. Тобто, слава Богу, обійшлося без поганих наслідків. За кілька днів до того з ялинки вже познімали іграшки та гірлянди, але вчасно демонтувати її не встигли. Страшно навіть подумати, яким міг би бути результат падіння дерева у період новорічних святкувань... Протягом січня центр міста вже неодноразово ставав місцем неоднозначних подій: то ліхтарний стовп зіб’ють, то ялина завалиться. Наче якась нечиста сила влаштовує тут шабаш з настанням темряви.
Величезна, висотою понад десять метрів, привезена із Гвоздиківки новорічна ялинка не витримала напруги і впала. (Тріснув черен у самому низу стовбура). Добре, що в цей момент довкола не було людей, тож ніхто не постраждав. Тобто, слава Богу, обійшлося без поганих наслідків. За кілька днів до того з ялинки вже познімали іграшки та гірлянди, але вчасно демонтувати її не встигли. Страшно навіть подумати, яким міг би бути результат падіння дерева у період новорічних святкувань... Протягом січня центр міста вже неодноразово ставав місцем неоднозначних подій: то ліхтарний стовп зіб’ють, то ялина завалиться. Наче якась нечиста сила влаштовує тут шабаш з настанням темряви.
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