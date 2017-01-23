Сновські первістки – дівчинка і два хлопчики

Першою на Сновщині у році 2017-му народилася дівчинка, назвали яку Каміллою. У перекладі з арабської воно означає „бездоганна у всіх відношеннях, найкраща”. „Зимова” Камілла емоційна, наполеглива, розпочату справу обов’язково доведе до кінця, а у спілкуванні з людьми буде простою і відкритою.
Батьками маленької красуні стали снов’яни: Клюс Антон та Антоніна (за професією – лікарі-ветеринари). Свою первінку народжували „партнерськими пологами”, що, на думку Тоні, дуже їй допомогло.
– Без чоловіка я б не витримала такого болю, такої напруги, без нього взагалі б усе було значно страшнішим і складнішим, - каже вона.
Побачила їх у день виписки в оточенні милих медсестричок, усміхненої завідуючої районного відділу ДРАЦС Юлії Реути, котра буквально на місці, у палаті пологового відділення, видала їм на руки перший документ Каміллочки – свідоцтво про народження.
А на черзі вже стояли інші. Виявляється, що 13 січня наші медики приймали пологи у двадцятирічної Світлани Кривенко з Кучинівки і двадцятичотирирічної Вікторії Гордій з Хотунич, котрі народили синочків. До речі, Віка народжувати у Сновську не планувала, а направлялася до Корюківки. Зупинитися тут її змусили бездоріжжя і снігові замети. Слава Богу, обидві матусі почувають себе добре, і їхні хлопчики також. До цього великих зусиль доклав увесь персонал зміни на чолі із завідуючим Федором Леоновим. Гуртом старалися, аби гідно виконати свою місію і побачити на вустах новоспечених мамок і татусів щасливі усмішки.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Батьками маленької красуні стали снов’яни: Клюс Антон та Антоніна (за професією – лікарі-ветеринари). Свою первінку народжували „партнерськими пологами”, що, на думку Тоні, дуже їй допомогло.
– Без чоловіка я б не витримала такого болю, такої напруги, без нього взагалі б усе було значно страшнішим і складнішим, - каже вона.
Побачила їх у день виписки в оточенні милих медсестричок, усміхненої завідуючої районного відділу ДРАЦС Юлії Реути, котра буквально на місці, у палаті пологового відділення, видала їм на руки перший документ Каміллочки – свідоцтво про народження.
А на черзі вже стояли інші. Виявляється, що 13 січня наші медики приймали пологи у двадцятирічної Світлани Кривенко з Кучинівки і двадцятичотирирічної Вікторії Гордій з Хотунич, котрі народили синочків. До речі, Віка народжувати у Сновську не планувала, а направлялася до Корюківки. Зупинитися тут її змусили бездоріжжя і снігові замети. Слава Богу, обидві матусі почувають себе добре, і їхні хлопчики також. До цього великих зусиль доклав увесь персонал зміни на чолі із завідуючим Федором Леоновим. Гуртом старалися, аби гідно виконати свою місію і побачити на вустах новоспечених мамок і татусів щасливі усмішки.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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