Останні місяці старої райради

Минулої п’ятниці відбулася сесія райради. Назвати її треба організаційною, бо основними питаннями порядку денного стали обрання і звільнення керівництва.
Нашим читачам добре відомо, що нині триває реформування органів місцевого самоврядування. Після виборів 18 грудня утворилася рада нової громади з 26 депутатів на чолі з головою Олександром Медведьовим. Оскільки згідно із чинним законодавством в одному районі не може бути одночасно кількох представницьких органів влади, то вже в осяжній перспективі старі райрада і міськрада припинять своє існування. Простіше кажучи, їх мають об’єднати у щось одне. Але правдою є народна мудрість: лише в казках усе швидко робиться. Ліквідаційна процедура райради може затягнутися на строк від кількох місяців до півроку. Та й взагалі – останню крапку в цьому процесі має поставити своїм рішенням аж Верховна Рада, тож не виключено, що справа тягнутиметься ще довше. Врешті-решт добре відомо, що депутати парламенту бувають дуже зайняті й чи швидко в них дійдуть руки до Сновського району – питання риторичне. Тому виникає очевидна колізія: де-факто на Сновщині нині одночасно діють міськрада і райрада, котрі відповідають за увесь район. І обидва ці органи фінансуються з бюджету.
Більше того, після Нового року виникло так зване оргпитання. Заступник голови райради Іван Орда став першим заступником голови громади. Тому в нього виникла необхідність скласти „старі” повноваження, щоб скористатися „новими”. Виступаючи на сесії райради 20 січня, він сказав, що торік доклав усіх можливих зусиль для просування реформи самоврядної гілки влади у нашому краї, й тому несе моральну відповідальність перед Сновською громадою. „Голова громади Олександр Медведьов запропонував мені посаду свого першого заступника, і я погодився”, - зазначив виступаючий. Більшість депутатів не заперечила проти такого варіанту. Отже, кар`єра Івана Орди у районній раді, яка тривала понад 6 років, завершилася. Хоча головним питанням на сесії було - хто ж очолить райраду. Аграрна партія висунула кандидатуру Ніни Кухаренко – колишнього Єлінського сільського голови. (У 2015 році вона програла вибори у своєму селі й відтоді була безробітною). Голосування за Ніну Кухаренко було таємним. Процедура виявилася традиційною: бюлетені, скринька тощо. Єдиним дивним моментом було те, що голова фракції „Батьківщини” (БЮТ) Григорій Скидан вирішив не подавати представника від своєї політичної сили до складу лічильної комісії. (Тобто у деяких депутатів була особлива думка з приводу голосування). Оголошення результатів виборів було доволі прогнозованим: з 18 депутатів, які визначилися зі своєю думкою, 15 були „за” і 3 – „проти”. Ніна Кухаренко тепер матиме особливу місію – провести цивілізовано припинення повноважень райради, передати всі справи та майно раді нової громади. Схоже, паперової мороки буде достатньо, бо юридичні процедури ліквідації установи забирають чимало часу та зусиль. До речі, чергову надбавку за інтенсивність у роботі для Ніни Кухаренко депутати встановили в розмірі лише 50%. Тобто – як було раніше. Мине якийсь час – і райрада стане надбанням історії. Майбутнє – за новими органами самоврядування. Щоправда, у Конституції України немає такого поняття, як об’єднана територіальна громада, тобто зміни в цій сфері мають невизначене підґрунтя. Слід сподіватися, Верховна Рада невдовзі внесе необхідні поправки до основного закону нашої країни й держава почне жити дійсно по-новому.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
На фото автора – Ніна Кухаренко
та Іван Орда.
Нашим читачам добре відомо, що нині триває реформування органів місцевого самоврядування. Після виборів 18 грудня утворилася рада нової громади з 26 депутатів на чолі з головою Олександром Медведьовим. Оскільки згідно із чинним законодавством в одному районі не може бути одночасно кількох представницьких органів влади, то вже в осяжній перспективі старі райрада і міськрада припинять своє існування. Простіше кажучи, їх мають об’єднати у щось одне. Але правдою є народна мудрість: лише в казках усе швидко робиться. Ліквідаційна процедура райради може затягнутися на строк від кількох місяців до півроку. Та й взагалі – останню крапку в цьому процесі має поставити своїм рішенням аж Верховна Рада, тож не виключено, що справа тягнутиметься ще довше. Врешті-решт добре відомо, що депутати парламенту бувають дуже зайняті й чи швидко в них дійдуть руки до Сновського району – питання риторичне. Тому виникає очевидна колізія: де-факто на Сновщині нині одночасно діють міськрада і райрада, котрі відповідають за увесь район. І обидва ці органи фінансуються з бюджету.
Більше того, після Нового року виникло так зване оргпитання. Заступник голови райради Іван Орда став першим заступником голови громади. Тому в нього виникла необхідність скласти „старі” повноваження, щоб скористатися „новими”. Виступаючи на сесії райради 20 січня, він сказав, що торік доклав усіх можливих зусиль для просування реформи самоврядної гілки влади у нашому краї, й тому несе моральну відповідальність перед Сновською громадою. „Голова громади Олександр Медведьов запропонував мені посаду свого першого заступника, і я погодився”, - зазначив виступаючий. Більшість депутатів не заперечила проти такого варіанту. Отже, кар`єра Івана Орди у районній раді, яка тривала понад 6 років, завершилася. Хоча головним питанням на сесії було - хто ж очолить райраду. Аграрна партія висунула кандидатуру Ніни Кухаренко – колишнього Єлінського сільського голови. (У 2015 році вона програла вибори у своєму селі й відтоді була безробітною). Голосування за Ніну Кухаренко було таємним. Процедура виявилася традиційною: бюлетені, скринька тощо. Єдиним дивним моментом було те, що голова фракції „Батьківщини” (БЮТ) Григорій Скидан вирішив не подавати представника від своєї політичної сили до складу лічильної комісії. (Тобто у деяких депутатів була особлива думка з приводу голосування). Оголошення результатів виборів було доволі прогнозованим: з 18 депутатів, які визначилися зі своєю думкою, 15 були „за” і 3 – „проти”. Ніна Кухаренко тепер матиме особливу місію – провести цивілізовано припинення повноважень райради, передати всі справи та майно раді нової громади. Схоже, паперової мороки буде достатньо, бо юридичні процедури ліквідації установи забирають чимало часу та зусиль. До речі, чергову надбавку за інтенсивність у роботі для Ніни Кухаренко депутати встановили в розмірі лише 50%. Тобто – як було раніше. Мине якийсь час – і райрада стане надбанням історії. Майбутнє – за новими органами самоврядування. Щоправда, у Конституції України немає такого поняття, як об’єднана територіальна громада, тобто зміни в цій сфері мають невизначене підґрунтя. Слід сподіватися, Верховна Рада невдовзі внесе необхідні поправки до основного закону нашої країни й держава почне жити дійсно по-новому.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
На фото автора – Ніна Кухаренко
та Іван Орда.
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