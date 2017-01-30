Можна вполювати вовка

Але це – якщо пощастить. Єгерська служба районної організації УТМР регулярно проводить спеціальні заходи з метою регулювання чисельності хижаків в угіддях.
До того ж час від часу надходять повідомлення від населення, що біля окремих населених пунктів з’являються вовки. Деякі люди бояться сусідства сіроманців, та й за долю своїх собак чи худоби теж непокояться. Їхня інформація перевіряється для належного реагування. Під Заріччям 14 січня єгер А.Пресняков та його колега-мисливець О.Литвиненко організували загон на вовка після того, як в одному урочищі неподалік були виявлені сліди хижака. Як і годиться, частину території „обклали” пропорцями, перш ніж загоничі з голосом почали рухатися в заданому напрямку. Однак звір виявився хитрим: спочатку дійшов майже до лінії прапорців, а там розвернувся і рушив у протилежному напрямку. Причому примудрився непомітно „прослизнути” між загоничами...
Голова райради УТМР І.Мося у коментарі для „Променя” сказав, що 29 січня завершується сезон полювання на хутрового звіра. Проте до 26 лютого існує можливість полювати за додатковими одноразовими відстрільними картками на лисицю, єнотовидного собаку та вовка. (Таке право надається лише тим мисливцям, які вирішили питання членських внесків на 2017 рік. Вирушати в угіддя в лютому можна лише в присутності єгеря, тому перевага надаватиметься колективним полюванням). Будь-яку інформацію з цього приводу можна отримати за тел.2-13-86. Загалом у цьому сезоні відстрільні картки взяли більше двохсот мисливців зі Сновщини і 17 – з інших районів.
До того ж час від часу надходять повідомлення від населення, що біля окремих населених пунктів з’являються вовки. Деякі люди бояться сусідства сіроманців, та й за долю своїх собак чи худоби теж непокояться. Їхня інформація перевіряється для належного реагування. Під Заріччям 14 січня єгер А.Пресняков та його колега-мисливець О.Литвиненко організували загон на вовка після того, як в одному урочищі неподалік були виявлені сліди хижака. Як і годиться, частину території „обклали” пропорцями, перш ніж загоничі з голосом почали рухатися в заданому напрямку. Однак звір виявився хитрим: спочатку дійшов майже до лінії прапорців, а там розвернувся і рушив у протилежному напрямку. Причому примудрився непомітно „прослизнути” між загоничами...
Голова райради УТМР І.Мося у коментарі для „Променя” сказав, що 29 січня завершується сезон полювання на хутрового звіра. Проте до 26 лютого існує можливість полювати за додатковими одноразовими відстрільними картками на лисицю, єнотовидного собаку та вовка. (Таке право надається лише тим мисливцям, які вирішили питання членських внесків на 2017 рік. Вирушати в угіддя в лютому можна лише в присутності єгеря, тому перевага надаватиметься колективним полюванням). Будь-яку інформацію з цього приводу можна отримати за тел.2-13-86. Загалом у цьому сезоні відстрільні картки взяли більше двохсот мисливців зі Сновщини і 17 – з інших районів.
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