Ми спростовуємо надруковані звинувачення

20 грудня 2016 року Чернігівському обласному військовому комісаріату стало відомо про статтю у газеті «Промінь» від 15 грудня 2016 року «Де шукати правди і справедливості?».
Зокрема у вказаній статті без будь-яких достеменних доказів і підтверджень зазначається про неправомірну діяльність Чернігівського обласного військового комісаріату, хабарництво, підлість, зневагу, ворожість, порушення прав та законних інтересів громадянина Пузика В.В., який проживає у місті Сновськ.
Автором вказаної статті у газеті «Промінь» опубліковані відомості лише зі слів гр. Пузика В.В., не перевіривши їх достовірність і підтвердження належними та допустимими доказами, жодні пояснення з цього приводу чи документи у Чернігівського обласного військового комісаріату не витребовував, жодних документів, пояснень, які б підтверджували правомірність дій Чернігівського обласного військового комісаріату з порушеного гр. Пузиком В.В. питання не вивчав.
Зокрема, у вашій газеті зазначено про те, що: гр. Пузик В.В. «відмовився давати кому треба хабар», гр. Пузику В.В. «довелося зіштовхнутись з підлістю, зневагою, ворожістю посадовців у погонах», «у райвійськкоматі таємничо зникла деяка документація, яка б свідчила на його користь», «... аж ні, комісії облвійськкмату суд - остання інстанція згідно із Конституцією - «до лампочки»», «присвоєння «липових» військових статусів особам із сумнівною репутацією»...
Скарги громадянина Пузика В.В. на дії Чернігівського обласного військового комісаріату щодо невстановлення йому статусу учасника бойових дій є безпідставними та необґрунтованими.
Військову службу Пузик В.В. проходив у Щорському РВК на посаді відповідального виконавця (діловода) і жодного відношення до розмінування території Щорського району від вибухонебезпечних предметів не мав, посадовими обов’язками проводити будь-які дії з вибухонебезпечними предметами йому категорично заборонялось. Будь-якої освіти, яка б давала йому можливість брати участь у розмінуванні території від вибухонебезпечних предметів у нього не було, відповідної підготовки, перепідготовки, курсів і т.п. не проходив.
Статус учасника бойових дій Пузику В.В. встановлено не було, бо він, проходячи військову службу у Щорському районному військовому комісаріаті на посаді відповідального виконавця (діловода), відповідно до своїх обов’язків не міг брати і не брав участі у розмінуванні території Щорського району від вибухонебезпечних предметів. Для вказаних дій Щорським РВК викликались спеціально навчені особи від Міністерства надзвичайних ситуацій, у яких був допуск на розмінування вибухонебезпечних предметів, які і проводили роботу щодо знищення вибухонебезпечних предметів.
Не може брати участь у розмінуванні чи знешкодженні вибухонебезпечних предметів особа, яка не має для цього роду завдань спеціальної освіти, підготовки чи перепідготовки, допуску, яка не проходила відповідних навчань щодо розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів, не проходила тренувань, здачі відповідних заліків. Ні Чернігівський обласний військовий комісаріат, ні Сновський (на той час Щорський) районний військовий комісаріат, де в свій час проходив військову службу гр. Пузик В.В., не уповноважував останнього на вчинення дій щодо розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів на території Щорського району і не міг цього робити, бо гр. Пузик В.В. не був і не є спеціалістом у даних питаннях. Як може особа, яка не володіє тими чи іншими знаннями, проводити розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів.
...Стосовно посилання гр. Пузика В.В. на рішення судів у справі № 2а-2713/10/2570 (К/9991/33629/11), як на підставу того, що судами було встановлено право гр. Пузика В.В. на отримання статусу учасника бойових дій, хочу окремо зазначити про наступне.
Так, відповідно до рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 27 липня 2010 року по справі № 2а-2713/10/2570 за позовом гр. Пузика В.В. до Чернігівського обласного військового комісаріату про визнання дій протиправними та скасування рішення, Чернігівський обласний військовий комісаріат було зобов’язано прийняти до розгляду звернення гр. Пузика В.В. щодо встановлення статусу учасника бойових дій в межах своєї компетенції та прийняти рішення відповідно до норм чинного законодавства, жодної мови про наявність у гр. Пузика В.В. права на отримання статусу учасника бойових дій чи зобов’язання Чернігівського обласного військового комісаріату встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій в даному рішенні не йдеться.
Чернігівським окружним адміністративним судом, досліджуючи обставини та докази, на які посилався Пузик В.В. як на підставу наявності у нього права на встановлення статусу учасника бойових дій, заслуховуючи свідків в рамках адміністративної справи № 2а-5715/10/2570, 08 грудня 2010 року було прийнято рішення про те, що права на встановлення статусу учасника бойових дій гр. Пузик В.В. не має, вказане рішення суду ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09 лютого 2011 року, за наслідками розгляду апеляційної скарги Пузика В.В. було залишено без змін.
Станом на теперішній час не має жодного рішення правоохоронних органів чи суду, які б встановлювали той факт, що Пузик В.В. є учасником бойових дій і які б зобов’язували Чернігівський ОВК встановити останньому статус учасника бойових дій.
О.В. КРИВОРУЧКО, військовий
комісар Чернігівського обласного військового комісаріату
Зокрема у вказаній статті без будь-яких достеменних доказів і підтверджень зазначається про неправомірну діяльність Чернігівського обласного військового комісаріату, хабарництво, підлість, зневагу, ворожість, порушення прав та законних інтересів громадянина Пузика В.В., який проживає у місті Сновськ.
Автором вказаної статті у газеті «Промінь» опубліковані відомості лише зі слів гр. Пузика В.В., не перевіривши їх достовірність і підтвердження належними та допустимими доказами, жодні пояснення з цього приводу чи документи у Чернігівського обласного військового комісаріату не витребовував, жодних документів, пояснень, які б підтверджували правомірність дій Чернігівського обласного військового комісаріату з порушеного гр. Пузиком В.В. питання не вивчав.
Зокрема, у вашій газеті зазначено про те, що: гр. Пузик В.В. «відмовився давати кому треба хабар», гр. Пузику В.В. «довелося зіштовхнутись з підлістю, зневагою, ворожістю посадовців у погонах», «у райвійськкоматі таємничо зникла деяка документація, яка б свідчила на його користь», «... аж ні, комісії облвійськкмату суд - остання інстанція згідно із Конституцією - «до лампочки»», «присвоєння «липових» військових статусів особам із сумнівною репутацією»...
Скарги громадянина Пузика В.В. на дії Чернігівського обласного військового комісаріату щодо невстановлення йому статусу учасника бойових дій є безпідставними та необґрунтованими.
Військову службу Пузик В.В. проходив у Щорському РВК на посаді відповідального виконавця (діловода) і жодного відношення до розмінування території Щорського району від вибухонебезпечних предметів не мав, посадовими обов’язками проводити будь-які дії з вибухонебезпечними предметами йому категорично заборонялось. Будь-якої освіти, яка б давала йому можливість брати участь у розмінуванні території від вибухонебезпечних предметів у нього не було, відповідної підготовки, перепідготовки, курсів і т.п. не проходив.
Статус учасника бойових дій Пузику В.В. встановлено не було, бо він, проходячи військову службу у Щорському районному військовому комісаріаті на посаді відповідального виконавця (діловода), відповідно до своїх обов’язків не міг брати і не брав участі у розмінуванні території Щорського району від вибухонебезпечних предметів. Для вказаних дій Щорським РВК викликались спеціально навчені особи від Міністерства надзвичайних ситуацій, у яких був допуск на розмінування вибухонебезпечних предметів, які і проводили роботу щодо знищення вибухонебезпечних предметів.
Не може брати участь у розмінуванні чи знешкодженні вибухонебезпечних предметів особа, яка не має для цього роду завдань спеціальної освіти, підготовки чи перепідготовки, допуску, яка не проходила відповідних навчань щодо розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів, не проходила тренувань, здачі відповідних заліків. Ні Чернігівський обласний військовий комісаріат, ні Сновський (на той час Щорський) районний військовий комісаріат, де в свій час проходив військову службу гр. Пузик В.В., не уповноважував останнього на вчинення дій щодо розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів на території Щорського району і не міг цього робити, бо гр. Пузик В.В. не був і не є спеціалістом у даних питаннях. Як може особа, яка не володіє тими чи іншими знаннями, проводити розмінування чи знешкодження вибухонебезпечних предметів.
...Стосовно посилання гр. Пузика В.В. на рішення судів у справі № 2а-2713/10/2570 (К/9991/33629/11), як на підставу того, що судами було встановлено право гр. Пузика В.В. на отримання статусу учасника бойових дій, хочу окремо зазначити про наступне.
Так, відповідно до рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 27 липня 2010 року по справі № 2а-2713/10/2570 за позовом гр. Пузика В.В. до Чернігівського обласного військового комісаріату про визнання дій протиправними та скасування рішення, Чернігівський обласний військовий комісаріат було зобов’язано прийняти до розгляду звернення гр. Пузика В.В. щодо встановлення статусу учасника бойових дій в межах своєї компетенції та прийняти рішення відповідно до норм чинного законодавства, жодної мови про наявність у гр. Пузика В.В. права на отримання статусу учасника бойових дій чи зобов’язання Чернігівського обласного військового комісаріату встановити гр. Пузику В.В. статус учасника бойових дій в даному рішенні не йдеться.
Чернігівським окружним адміністративним судом, досліджуючи обставини та докази, на які посилався Пузик В.В. як на підставу наявності у нього права на встановлення статусу учасника бойових дій, заслуховуючи свідків в рамках адміністративної справи № 2а-5715/10/2570, 08 грудня 2010 року було прийнято рішення про те, що права на встановлення статусу учасника бойових дій гр. Пузик В.В. не має, вказане рішення суду ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09 лютого 2011 року, за наслідками розгляду апеляційної скарги Пузика В.В. було залишено без змін.
Станом на теперішній час не має жодного рішення правоохоронних органів чи суду, які б встановлювали той факт, що Пузик В.В. є учасником бойових дій і які б зобов’язували Чернігівський ОВК встановити останньому статус учасника бойових дій.
О.В. КРИВОРУЧКО, військовий
комісар Чернігівського обласного військового комісаріату
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