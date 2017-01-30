Позовні заяви стали „кусючими”

Частина 1 ст.4 Закону України „Про судовий збір” в редакції, яка була чинна до 31.12.2016 р. передбачала: судовий збір справляється у залежності від мінімалки, встановленої на 1 січня того календарного року, в якому відповідна заява або скарга була подана до суду.
Та оскільки з початку року відбулося суттєве зростання зарплати – до 3200 грн, то нардепи іншим законом змінили підходи до визначення розміру судового збору, який сплачується при поданні заяви і позову до суду. Словом, тепер за основу береться розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1600 грн.
Приміром, у 2016 р., щоб подати позов про розірвання шлюбу, потрібно було сплатити судовий збір до бюджету у розмірі 551 грн 20 коп., а тепер вже – 640 грн. Таку ж суму треба викласти при подачі адміністративного позову до органу влади звичайній людині (не підприємцю) за кожну вказану в позові вимогу. Якщо ж виникають суперечки під час розділу майна, то за подання відповідної позовної заяви доведеться віддати від 640 до 4800 грн. Апеляційна та інші скарги обійдуться – від 348 до 1760 грн, заява про перегляд судового рішення у Верховному суді України – від 416 до 2080 грн.
Та оскільки з початку року відбулося суттєве зростання зарплати – до 3200 грн, то нардепи іншим законом змінили підходи до визначення розміру судового збору, який сплачується при поданні заяви і позову до суду. Словом, тепер за основу береться розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1600 грн.
Приміром, у 2016 р., щоб подати позов про розірвання шлюбу, потрібно було сплатити судовий збір до бюджету у розмірі 551 грн 20 коп., а тепер вже – 640 грн. Таку ж суму треба викласти при подачі адміністративного позову до органу влади звичайній людині (не підприємцю) за кожну вказану в позові вимогу. Якщо ж виникають суперечки під час розділу майна, то за подання відповідної позовної заяви доведеться віддати від 640 до 4800 грн. Апеляційна та інші скарги обійдуться – від 348 до 1760 грн, заява про перегляд судового рішення у Верховному суді України – від 416 до 2080 грн.
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