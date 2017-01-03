Поросятко поїде до Сновська, а решта призів – у села й місто

Переможців новорічної лотереї названо
Ось і фінішувала передплатна акція, організована редакцією „Променя” напередодні Нового 2017 року. Побачити й почути все, що відбувалося у нас 27 грудня, прийшли десятки наших читачів. Здебільшого всі у гарному настрої, зі світлими зиченнями одне одному якнайкращих гараздів із намірами щось конкретне виграти.
Голосно аплодували щасливиці, котра стала володаркою супер-приза, снов’янці Олені Василівні Зорко. Та, коли дізналася, що удачу за хвоста смикнула саме вона, відразу прибігла до редакції. Була схвильована, зворушена. До речі, про вручення їй хрюші генеральним спонсором акції Володимиром Жолобецьким ми незабаром напишемо. Ну а наразі друкуємо прізвища інших переможців, яких просимо завітати до „Променя” і забрати свої призи.
Ми чекаємо на вас: А.В. Чеботарева (м.Сновськ), А.В. Головач (с.Займище), Куліш (м.Сновськ), О.М. Білоусова (м.Сновськ), В.Довгаль (с.Хотуничі), А.К. Мураха (м.Сновськ), М.С. Глоба (м.Сновськ), Л.І. Погорілець (м.Сновськ), Баккіс (м.Сновськ), В.Литвиненко (с.Чепелів), А.Ф. Булденко (м.Сновськ), Ісаченко (м.Сновськ), С.Артеменко (м.Сновськ), В.С. Роговенко (с.Тур’я), В.І. Комісаренко (м.Сновськ), В.В. Шевченко (м.Сновськ), Н.І. Лащенко (с.Тур’я), В.М. Мельник (м.Сновськ), К.М. Варуша (с.Низківка), Г.І. Єфименко (с.Займище), А.П. Репняк (с.Займище), А.Л. Сміловець (м.Сновськ), В.М. Росик (с.Н.Млини), Т.В. Проніна (м.Сновськ), В.І. Семак (с.Н.Млини), Л.М. Лащенко (с.Тур’я), В.В. Омеляненко (с.Кучинівка), В.І. Виноградський (м.Сновськ), Пулеко (м.Сновськ), Шадуйкіс (м.Сновськ), О.Міщенко (м.Сновськ), О.В.Пинчук, Жигалова (м.Сновськ), В.О. Сидоренко (с.Щокіт), Н.Я. Гладченко, С.В. Литвиненко (м.Сновськ), Т.В.Терещенко (с.В.Щимель), Шматок (м.Сновськ), Мельник (с.Гвоздиківка), Ткаченко (м.Сновськ), Шиш (м.Сновськ), Т.І. Пазуха (с.В.Щимель), О.М. Запорожець (с.Сновське), Л.О. Мірошниченко (м.Сновськ), Голота (м.Сновськ), М.М. Кислуха (м.Сновськ), Т.О. Миронцова (м.Сновськ), Погорелко (м.Сновськ), В.Ф. Савоста (м.Сновськ), Ю.Г.Свириденко (м.Сновськ), О.Г.Пічик (с.Ст.Рудня), М.І. Чепурний (с.Іванівка), В.Тригуб (м.Сновськ), Т.П. Гладченко (с.Ст.Рудня), Юсухно (м.Сновськ), В.Н. Щербина (м.Сновськ), Пронченко (м.Сновськ), В.В. Погорелиц (м.Сновськ), В.М. Карась (с.Кучинівка), Аніщенко (м.Сновськ), В.О.Федосенко (с.Тихоновичі), В.П. Савченко (с.Єліне).
Вітаємо усіх вас і бажаємо щасливого Нового року й Різдва Христового! Хай здоровиться і щастить усім, хто залишається з „Променем” у році прийдешньому.
Ось і фінішувала передплатна акція, організована редакцією „Променя” напередодні Нового 2017 року. Побачити й почути все, що відбувалося у нас 27 грудня, прийшли десятки наших читачів. Здебільшого всі у гарному настрої, зі світлими зиченнями одне одному якнайкращих гараздів із намірами щось конкретне виграти.
Голосно аплодували щасливиці, котра стала володаркою супер-приза, снов’янці Олені Василівні Зорко. Та, коли дізналася, що удачу за хвоста смикнула саме вона, відразу прибігла до редакції. Була схвильована, зворушена. До речі, про вручення їй хрюші генеральним спонсором акції Володимиром Жолобецьким ми незабаром напишемо. Ну а наразі друкуємо прізвища інших переможців, яких просимо завітати до „Променя” і забрати свої призи.
Ми чекаємо на вас: А.В. Чеботарева (м.Сновськ), А.В. Головач (с.Займище), Куліш (м.Сновськ), О.М. Білоусова (м.Сновськ), В.Довгаль (с.Хотуничі), А.К. Мураха (м.Сновськ), М.С. Глоба (м.Сновськ), Л.І. Погорілець (м.Сновськ), Баккіс (м.Сновськ), В.Литвиненко (с.Чепелів), А.Ф. Булденко (м.Сновськ), Ісаченко (м.Сновськ), С.Артеменко (м.Сновськ), В.С. Роговенко (с.Тур’я), В.І. Комісаренко (м.Сновськ), В.В. Шевченко (м.Сновськ), Н.І. Лащенко (с.Тур’я), В.М. Мельник (м.Сновськ), К.М. Варуша (с.Низківка), Г.І. Єфименко (с.Займище), А.П. Репняк (с.Займище), А.Л. Сміловець (м.Сновськ), В.М. Росик (с.Н.Млини), Т.В. Проніна (м.Сновськ), В.І. Семак (с.Н.Млини), Л.М. Лащенко (с.Тур’я), В.В. Омеляненко (с.Кучинівка), В.І. Виноградський (м.Сновськ), Пулеко (м.Сновськ), Шадуйкіс (м.Сновськ), О.Міщенко (м.Сновськ), О.В.Пинчук, Жигалова (м.Сновськ), В.О. Сидоренко (с.Щокіт), Н.Я. Гладченко, С.В. Литвиненко (м.Сновськ), Т.В.Терещенко (с.В.Щимель), Шматок (м.Сновськ), Мельник (с.Гвоздиківка), Ткаченко (м.Сновськ), Шиш (м.Сновськ), Т.І. Пазуха (с.В.Щимель), О.М. Запорожець (с.Сновське), Л.О. Мірошниченко (м.Сновськ), Голота (м.Сновськ), М.М. Кислуха (м.Сновськ), Т.О. Миронцова (м.Сновськ), Погорелко (м.Сновськ), В.Ф. Савоста (м.Сновськ), Ю.Г.Свириденко (м.Сновськ), О.Г.Пічик (с.Ст.Рудня), М.І. Чепурний (с.Іванівка), В.Тригуб (м.Сновськ), Т.П. Гладченко (с.Ст.Рудня), Юсухно (м.Сновськ), В.Н. Щербина (м.Сновськ), Пронченко (м.Сновськ), В.В. Погорелиц (м.Сновськ), В.М. Карась (с.Кучинівка), Аніщенко (м.Сновськ), В.О.Федосенко (с.Тихоновичі), В.П. Савченко (с.Єліне).
Вітаємо усіх вас і бажаємо щасливого Нового року й Різдва Христового! Хай здоровиться і щастить усім, хто залишається з „Променем” у році прийдешньому.
Комментариев нет:
Отправить комментарий