Пенсії за січень прийдуть у грудні

Зазвичай пенсії виплачуються щомісяця у період з 4 по 25 число в установлену дату виплати. З урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 р. 21 грудня урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок зарахується у період з 27 по 29 грудня.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія виплатиться, починаючи з 27 грудня.
Пенсіонери, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 р. на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її, починаючи з 5 січня.
Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати з 16 по 25 січня або через поштові відділення (з датами виплати з 11 по 25 січня) пенсія буде видана в звичайному режимі в установлені дати виплати.
Фінансування пенсій за січень 2017 р. у грудні буде здійснюватись в межах затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.
М.ШИДЛОВСЬКА, начальник відділу ПФУ
Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок зарахується у період з 27 по 29 грудня.
Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія виплатиться, починаючи з 27 грудня.
Пенсіонери, які з різних причин не зможуть отримати пенсію за січень 2017 р. на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її, починаючи з 5 січня.
Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати з 16 по 25 січня або через поштові відділення (з датами виплати з 11 по 25 січня) пенсія буде видана в звичайному режимі в установлені дати виплати.
Фінансування пенсій за січень 2017 р. у грудні буде здійснюватись в межах затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік.
М.ШИДЛОВСЬКА, начальник відділу ПФУ
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