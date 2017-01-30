Легка атлетика

19 січня в м.Бровари відбувся чемпіонат нашої області з легкої атлетики.
В змаганнях, які пройшли в манежі, взяли участь 18 команд. Наш район представляли 9 спортсменів. Д.Анищенко фінішував першим у забігу на 2000 м з перешкодами, Д.Семко посіла ІІ місце на дистанції 60 м, В.Грищенко – теж ІІ місце на відстані 3000 м, В.Хоминська стала володаркою ІІ місця у штовханні ядра. Крім того, за наш район виступили П.Олійник, який став переможцем у забігах на 1000 та 3000 м, та С.Олійник, яка посіла ІІ місце на 1000-метровій дистанції.
В змаганнях, які пройшли в манежі, взяли участь 18 команд. Наш район представляли 9 спортсменів. Д.Анищенко фінішував першим у забігу на 2000 м з перешкодами, Д.Семко посіла ІІ місце на дистанції 60 м, В.Грищенко – теж ІІ місце на відстані 3000 м, В.Хоминська стала володаркою ІІ місця у штовханні ядра. Крім того, за наш район виступили П.Олійник, який став переможцем у забігах на 1000 та 3000 м, та С.Олійник, яка посіла ІІ місце на 1000-метровій дистанції.
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