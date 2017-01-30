Берегині землі сновської

24 січня в облдержадміністрації відбулося урочисте вшанування жінок – багатодітних матерів, яким указом Президента України було присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
Серед присутніх – три представниці нашого району: О.В. Гук з Нових Борович, яка народила 6 дітей, Л.М. Стукало та Н.В. Шпуренко зі Сновська, які народили 10 та 6 дітей відповідно. З вітальним словом до нагороджених звернувся голова облдержадміністрації В.П. Куліч, який у своїй промові зазначив, що виховання дітей - це велика відповідальність, і кожна мати заслуговує на повагу та підтримку – як з боку рідних, так і з боку держави. Участь у заході взяла директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Н.П. Лемеш, яка спільно з головою облдержадміністрації вручила багатодітним матерям посвідчення «Мати-героїня», нагрудні знаки, квіти та подарунки.
Серед присутніх – три представниці нашого району: О.В. Гук з Нових Борович, яка народила 6 дітей, Л.М. Стукало та Н.В. Шпуренко зі Сновська, які народили 10 та 6 дітей відповідно. З вітальним словом до нагороджених звернувся голова облдержадміністрації В.П. Куліч, який у своїй промові зазначив, що виховання дітей - це велика відповідальність, і кожна мати заслуговує на повагу та підтримку – як з боку рідних, так і з боку держави. Участь у заході взяла директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Н.П. Лемеш, яка спільно з головою облдержадміністрації вручила багатодітним матерям посвідчення «Мати-героїня», нагрудні знаки, квіти та подарунки.
Комментариев нет:
Отправить комментарий