29 грудня відбулася десята (позачергова) сесія райради 7 скликання. Двадцять присутніх депутатів внесли зміни до рішення райради „Про райбюджет на 2016 рік”, проголосували за бюджет 2017 року, заслухали інформацію першого заступника керівника Менської прокуратури О.Артеменка про стан законності, боротьби зі злочинністю на території Сновщини, прийняли рішення з комунальних питань.
Проте, найбільшою інтригою зібрання стало подання 16 обранців (озвучене депутатом Григорієм Скиданом) щодозвільнення діючого голови райради Павла Мірошниченка. Далі було таємне голосування, протокол підсумків якого друкуємо нижче.
Протокол №2
Засідання лічильної комісії з
підрахунку голосів таємного
голосування по звільненню
голови районної ради від
29 грудня 2016 року
Всього членів комісії – 6 чол. Присутні на засіданні – 6 чол.
Про результати підрахунку голосів про звільнення голови районної ради
В результаті підрахунку голосів таємного голосування про звільнення голови районної ради встановлено слідуюче: 1. Всього присутніх на десятій (позачерговій) сесії районної ради 20 депутатів. 2. Отримали бюлетені для таємного голосування про звільнення голови районної ради 20 депутатів. 3. Взяли участь у голосуванні (визначається по кількості бюлетенів нарахованих у скриньці) 19 депутатів. В результаті підрахунку голосів встановлено слідуючі результати: 17 (сімнадцять) „за”, 2 (два) „проти. Рішення прийнято, так як згідно з п.4. ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, голова може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосували не менш як дві третини депутатів від загального складу ради, тобто 17 депутатів.
Проте, найбільшою інтригою зібрання стало подання 16 обранців (озвучене депутатом Григорієм Скиданом) щодозвільнення діючого голови райради Павла Мірошниченка. Далі було таємне голосування, протокол підсумків якого друкуємо нижче.
Протокол №2
Засідання лічильної комісії з
підрахунку голосів таємного
голосування по звільненню
голови районної ради від
29 грудня 2016 року
Всього членів комісії – 6 чол. Присутні на засіданні – 6 чол.
Про результати підрахунку голосів про звільнення голови районної ради
В результаті підрахунку голосів таємного голосування про звільнення голови районної ради встановлено слідуюче: 1. Всього присутніх на десятій (позачерговій) сесії районної ради 20 депутатів. 2. Отримали бюлетені для таємного голосування про звільнення голови районної ради 20 депутатів. 3. Взяли участь у голосуванні (визначається по кількості бюлетенів нарахованих у скриньці) 19 депутатів. В результаті підрахунку голосів встановлено слідуючі результати: 17 (сімнадцять) „за”, 2 (два) „проти. Рішення прийнято, так як згідно з п.4. ст.55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, голова може бути звільнений з посади, якщо за його звільнення проголосували не менш як дві третини депутатів від загального складу ради, тобто 17 депутатів.
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